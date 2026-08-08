Nỗ lực hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Thanh Hóa. Đây không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn là giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, minh bạch thông tin, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Các địa phương của tỉnh Thanh Hóa đang tập trung rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, đồng thời chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh.

Từng hồ sơ, thửa đất khẩn trương hoàn thiện

Tại xã Triệu Sơn, những ngày này, cán bộ chuyên môn vẫn đang tích cực rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin, hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất. Công việc được thực hiện theo hướng phân loại từng hồ sơ, xác định rõ những nội dung còn thiếu để có giải pháp xử lý phù hợp.

Mỗi hồ sơ được hoàn thiện không chỉ giúp giải quyết một thủ tục hành chính cụ thể mà còn góp phần bổ sung, chuẩn hóa thông tin của từng thửa đất trên hệ thống cơ sở dữ liệu số của tỉnh.

Xã Triệu Sơn làm việc với các tổ chức, đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

Đến nay, xã Triệu Sơn đã cập nhật hơn 44.500 thửa đất lên hệ thống, đạt 96% kế hoạch UBND tỉnh giao, là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng thửa đất được cập nhật. Để hoàn thành mục tiêu hơn 46.300 thửa đất theo kế hoạch, địa phương đang tập trung xử lý gần 1.800 trường hợp còn lại, chủ yếu liên quan đến việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Thực tế tại Triệu Sơn cho thấy, để xây dựng được cơ sở dữ liệu đất đai có chất lượng, khâu rà soát, xác minh và hoàn thiện hồ sơ tại cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây cũng là quá trình đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm của cán bộ chuyên môn và sự phối hợp tích cực của người dân.

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu về số lượng, yêu cầu đặt ra là dữ liệu phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, được cập nhật thường xuyên, phản ánh đúng hiện trạng và có khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác thống nhất. Vì vậy, mỗi địa phương phải chủ động nhận diện những tồn tại trong hồ sơ, kịp thời xử lý các trường hợp còn vướng mắc ngay từ cơ sở.

Chủ động tháo gỡ điểm nghẽn

Tại phường Đông Sơn, khó khăn trong quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai lại xuất phát từ đặc điểm nguồn dữ liệu và tình trạng biến động đất đai trên địa bàn.

Là địa phương có nhiều mặt bằng đấu giá, nhiều biến động về đất đai, phường Đông Sơn được giao làm sạch 18.679 thửa đất. Qua rà soát, có khoảng 2.000 thửa chưa xác định rõ chủ sử dụng hoặc chủ sử dụng không còn cư trú tại địa phương; khoảng 1.000 thửa đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng. Những yếu tố này khiến việc xác minh, đối chiếu, cập nhật thông tin gặp không ít khó khăn.

Cán bộ, công chức phường Đông Sơn kiểm tra, đối chiếu hồ sơ từng thửa đất trên bản đồ.

Trước thực tế đó, phường Đông Sơn đã chủ động phân công cán bộ trực tiếp kiểm tra, đối chiếu hồ sơ; đồng thời phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai và các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý từng trường hợp cụ thể. Cách làm này giúp địa phương từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, hạn chế tình trạng hồ sơ tồn đọng và nâng cao chất lượng dữ liệu.

Đến ngày 24/7/2026, phường Đông Sơn đã cập nhật hơn 22.311 thửa đất. Trong đó, nhóm 1 đạt 20.868 thửa, chiếm 93,53%; nhóm 2 còn 1.443 thửa, chiếm 6,4%, đứng thứ 55/166 đơn vị.

Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Sơn tập trung cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

Theo ông Lê Minh Nguyên, chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Sơn, địa phương đã tập trung rà soát, phân loại hồ sơ, đồng thời phối hợp với cơ quan đăng ký đất đai để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, qua đó nâng cao tiến độ cập nhật dữ liệu.

Từ thực tiễn ở Triệu Sơn và Đông Sơn có thể thấy, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ đòi hỏi sự quyết liệt, chủ động và sát thực tiễn của chính quyền cơ sở. Khi từng hồ sơ được rà soát, từng trường hợp được xác minh và từng vướng mắc được tháo gỡ, chất lượng cơ sở dữ liệu sẽ từng bước được nâng lên.

Quan trọng hơn, cơ sở dữ liệu đất đai được hoàn thiện sẽ tạo nền tảng cho đổi mới phương thức quản lý, nâng cao tính công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Tiến Dũng