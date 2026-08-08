Chủ động ứng phó với thiên tai do mưa lớn gây ra

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, từ ngày 4/8 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng gây thiệt hại tại một số địa phương và tuyến đường giao thông.

Đường giao thông tại xã Quan Sơn bị sạt lở do mưa lớn

Lượng mưa ở khu vực trung du, vùng núi của tỉnh phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200mm; các khu vực khác từ 40 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn đã làm sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường tại các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và một số tuyến đường địa phương, sạt lở, sụt lún đất tại xã Quan Sơn.

Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, nắm chắc địa bàn; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, nhất là chủ động sơ tán, di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Đồng thời, kịp thời báo cáo diễn biến, tình hình, thiệt hại trên địa bàn về Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo.

Đình Hà