Đưa cơ hội việc làm đến gần người lao động

Khi nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục mở rộng sản xuất, nhu cầu tuyển dụng lao động cũng tăng theo. Tuy nhiên, cơ hội việc làm chỉ thực sự đến với người lao động khi thông tin tuyển dụng được kết nối kịp thời, minh bạch và phù hợp. Từ các phiên giao dịch việc làm, hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp đến những kênh trực tuyến,Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đang mở rộng nhiều hình thức kết nối, giúp người lao động và doanh nghiệp gặp nhau nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại một phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa phối hợp tổ chức. Ảnh: Hồng Tư

Kết nối doanh nghiệp với người lao động

Bên cạnh các phiên giao dịch việc làm định kỳ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa phối hợp với các địa phương, trường học tổ chức nhiều phiên giao dịch lưu động và hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm. Cách làm này giúp người lao động tiếp cận trực tiếp doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, mức thu nhập, điều kiện làm việc và các chế độ trước khi quyết định ứng tuyển.

Tại hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026 tổ chức tại xã Bá Thước, nhiều lao động lần đầu được tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp tuyển dụng và được tư vấn về chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, thị trường lao động cũng như cơ hội làm việc trong và ngoài nước. Chị Lương Thị Dược, thôn Ban Công, xã Bá Thước chia sẻ: “Đây là cơ hội tốt để tôi tiếp cận nhanh hơn với công việc và có thêm nhiều lựa chọn khi tìm việc trong thời gian tới".

Các phiên giao dịch việc làm cũng mang lại hiệu quả thiết thực đối với doanh nghiệp. Ông Lê Khắc Chiến, đại diện Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Hàm Rồng cho biết: “Doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển từ 1.000 đến 2.000 lao động phổ thông trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, bán lẻ và một số ngành nghề khác. Phần lớn lao động tại địa phương có thể đáp ứng yêu cầu công việc sau khi được đào tạo. Việc gặp gỡ trực tiếp giúp doanh nghiệp giới thiệu đầy đủ thông tin tuyển dụng, đồng thời người lao động hiểu rõ hơn về môi trường làm việc và chế độ trước khi lựa chọn”.

Thêm nhiều việc làm

Không chỉ tổ chức các phiên giao dịch trực tiếp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa còn đẩy mạnh cung cấp thông tin thị trường lao động trên các nền tảng số, tư vấn qua điện thoại, mạng xã hội và phối hợp với nhiều địa phương tổ chức hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp. 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm đã cung cấp thông tin thị trường lao động cho gần 119 nghìn lượt người, tư vấn việc làm và các chính sách liên quan cho hơn 42.700 lượt lao động, kết nối việc làm cho 1.922 người làm việc trong nước, đi làm việc ở nước ngoài và học nghề.

Khảo sát của trung tâm cho thấy, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang có nhu cầu tuyển khoảng 70.510 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật. Đây cũng là cơ sở để các hoạt động kết nối việc làm được tổ chức sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người lao động.

Bên cạnh thị trường lao động trong nước, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng tham gia các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Ông Hoàng Quốc Ánh, Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa, Tập đoàn Việt Trí cho biết: “Việc trực tiếp tham gia các phiên giao dịch việc làm giúp doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện tuyển chọn, chi phí, thu nhập và quyền lợi khi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc cùng một số thị trường khác. Nhờ đó, người lao động có thêm cơ sở để lựa chọn hướng đi phù hợp, đồng thời hạn chế rủi ro từ những nguồn thông tin thiếu kiểm chứng”.

Theo ông Lê Văn Trường, Trưởng phòng Dự báo - Thông tin thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, trong 6 tháng cuối năm, trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động kết nối việc làm, phấn đấu cung cấp thông tin thị trường lao động cho khoảng 115.000 lượt người, kết nối việc làm cho khoảng 3.000 lao động và tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm cùng nhiều hội nghị tư vấn tại các địa phương.

Hiệu quả của mỗi phiên giao dịch việc làm không chỉ được đo bằng số lao động được tuyển dụng, mà còn ở việc người tìm việc có thêm cơ hội lựa chọn công việc phù hợp, còn doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất. Khi thông tin thị trường lao động được kết nối thông suốt, cơ hội việc làm sẽ đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng thị trường lao động ổn định và phát triển bền vững.

Hồng Tư