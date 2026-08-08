Nhiều trạm dừng nghỉ cao tốc chưa lắp hệ thống sạc điện

Bộ trưởng Trần Hồng Minh vừa ban hành công điện yêu cầu các đơn vị khẩn trương đầu tư, hoàn thiện hệ thống sạc điện tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trạm sạc cho xe điện trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: Báo Xây dựng

Theo Bộ Xây dựng, qua rà soát các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông cho thấy, mặc dù các nhà đầu tư đã đưa khu vực sạc điện vào phương án đầu tư, một số đơn vị đã xây dựng trạm biến áp và nguồn điện dự phòng, song tiến độ triển khai vẫn chậm.

Nhiều trạm dừng nghỉ thiếu hệ thống sạc điện

Đến nay, mới có 4 trong tổng số 21 trạm dừng nghỉ đưa một phần hệ thống sạc điện vào hoạt động; 8 trạm đang triển khai, trong khi các trạm còn lại chưa lắp đặt hoặc chưa xác định tiến độ hoàn thành hệ thống sạc điện. Đáng chú ý, một số trạm vẫn chưa xác định được đơn vị đầu tư, quản lý vận hành cũng như thời điểm đưa trạm sạc vào khai thác. Theo Bộ Xây dựng, những tồn tại này cần được rà soát đồng bộ tại các trạm dừng nghỉ trên phạm vi cả nước.

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển phương tiện giao thông điện và bảo đảm hình thành mạng lưới sạc điện liên tục, đồng bộ, an toàn, thuận tiện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ khẩn trương rà soát hồ sơ thiết kế, quỹ đất, khả năng cấp điện, xây dựng kế hoạch triển khai đối với từng trạm, xác định rõ quy mô đầu tư, công suất, tiến độ đấu nối điện, thi công, nghiệm thu và vận hành để gửi Cục Đường bộ Việt Nam theo dõi.

Đối với các trạm dừng nghỉ thuộc diện chuyển tiếp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2024/BGTVT, Bộ Xây dựng yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hệ thống sạc điện trước ngày 1/1/2027. Các doanh nghiệp cũng phải sớm lựa chọn đơn vị đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống sạc có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của phương tiện điện trong thời gian tới.

Khi đưa vào khai thác phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về khu vực sạc điện

Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cùng các Ban Quản lý dự án rà soát tiến độ từng trạm dừng nghỉ, bảo đảm khi đưa vào khai thác phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về khu vực sạc điện và hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn; phối hợp với các địa phương và ngành điện tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, đấu nối điện, phòng cháy, chữa cháy để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ; hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, xây dựng, đấu nối điện và báo cáo định kỳ tình hình triển khai hệ thống sạc điện về Cục Đường bộ Việt Nam.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao tiếp tục đôn đốc tiến độ đầu tư hệ thống sạc điện tại 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hướng dẫn các địa phương rà soát hệ thống trạm sạc tại các trạm dừng nghỉ thuộc phạm vi quản lý; đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/nhieu-tram-dung-nghi-cao-toc-chua-lap-he-thong-sac-dien-102260807202328809.htm