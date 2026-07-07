Thanh Hoá xếp nhất toàn đoàn lứa tuổi từ 10-15 tại Giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi trong khuôn khổ Giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026 diễn ra tại Thanh Hóa, các nội dung thi đấu của lứa tuổi từ 10 đến 15 đã khép lại. Với màn trình diễn ấn tượng, các vận động viên Thanh Hóa xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn.

Các VĐV Judo Thanh Hóa lứa tuổi 12-13 thi đấu toả sáng với 5 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ.

Tại lứa tuổi từ 10-15 Giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026, các VĐV đến từ 19 tỉnh, thành, ngành trên cả nước tranh 48 bộ huy chương thuộc các nội dung biểu diễn và đối kháng nam, nữ.

Đây là dịp để các VĐV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cọ xát với các đối thủ mạnh, đồng thời giúp giới chuyên môn đánh giá, tuyển chọn những nhân tố triển vọng cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Các VĐV trẻ được giao lưu, thi đấu cọ xát và tích luỹ kinh nghiệm.

Với sự chuẩn bị tốt về lực lượng, đoàn chủ nhà Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng. Ở lứa tuổi 10-11, các VĐV Thanh Hóa giành 4 huy chương đồng (HCĐ). Còn ở lứa tuổi 12-13, các võ sĩ xứ Thanh đã xuất sắc mang về 5 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB) và 6 HCĐ. Trong khi đó, ở nhóm tuổi 14-15, các VĐV của Thanh Hóa cũng giành được 3 HCV và 7 HCĐ.

VĐV Trương Thị Lan Anh (Thanh Hóa) giành HCV hạng cân dưới 57kg lứa tuổi 12-13.

Với tổng cộng 8 HCV, 3 HCB và 17 HCĐ, Thanh Hóa xếp nhất toàn đoàn lứa tuổi từ 10-15. Xếp thứ nhì là đoàn thành phố Hồ Chí Minh với 7 HCV, 7 HCB và 18 HCĐ. Đoàn Đồng Nai xếp thứ ba với 7 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ.

VĐV Quách Thị Quỳnh Như (Thanh Hóa) giành HCV hạng cân dưới 32kg lứa tuổi 12-13.

Trong những ngày tới, các nội dung thi đấu của giải trẻ và đồng đội sẽ tiếp tục diễn ra. Dự kiến, Giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026 tại Thanh Hóa sẽ khép lại vào ngày 9/7.

Duy Tính