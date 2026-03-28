Thanh Hoá xếp Nhất toàn đoàn lứa tuổi 17-45 Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia 2026

Sau 8 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia năm 2026 tổ chức tại Thanh Hóa đã khép lại thành công tốt đẹp.

Chiều 28/3, Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra các trận chung kết và lễ bế mạc giải. Giải năm nay thu hút 37 câu lạc bộ với gần 600 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia, tranh tài ở hai nội dung Tanding (đối kháng) và Senni (biểu diễn quyền). Pencak Silat Thanh Hoá tham gia tranh tài với 2 CLB gồm: Thanh Hoá 1 và Thanh Hoá 2.

Ở nội dung Tanding (đối kháng), các võ sĩ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp ở các hạng cân thuộc hai nhóm tuổi 14-16 và 17-45.

Nội dung Senni gồm các bài quyền như Tunggal, Ganda, Regu, Solo.

Trong suốt thời gian diễn ra giải, với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, thể hiện trình độ chuyên môn cao.

Ở ngày thi đấu cuối, đoàn Thanh Hoá 1 đã có những màn tranh tài ấn tượng ở các nội dung đối kháng lứa tuổi 17 - 45.

Ở hạng 65 kg, Thuỳ Trang (đai đỏ) của Thanh Hoá 1 đã thi đấu hết sức nỗ lực và vượt qua đối thủ đến từ Hải Phòng để giành HCV

Lê Thị Nga (hạng 70 kg nữ - đai đỏ), Lê Thị Vân Anh (hạng 60 kg nữ), Dương Thị Hải Quyên (hạng 55 kg nữ) và Lê Quỳnh Anh (hạng trên 85 kg nữ) là những VĐV tiếp theo mang về những tấm HCV cho Pencak Silat Thanh Hoá ở lứa tuổi 17 - 45.

Lê Ngọc Vũ (hạng trên 110 kg nam - đai đỏ) là VĐV đem về tấm HCV thứ 6 giúp đoàn Thanh Hoá 1 khép lại giải đấu với hạng Nhất toàn đoàn lứa tuổi 17 - 45.

Kết quả chung cuộc, đoàn Thanh Hoá 1 xuất sắc giành ngôi Nhất toàn đoàn lứa tuổi 17 - 45 với 6 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Xếp sau lần lượt là các đoàn TP HCM 1 (4 HCV, 2 HCB và 10 HCĐ) và Bộ Công an 1 (3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ).

Ở lứa tuổi 14 - 16, đoàn Cao Bằng 1 giành ngôi Nhất toàn đoàn với 3 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ. Đoàn Sơn La 1 (3 HCV, 2 HCĐ) và TP Hồ Chí Minh 1 (2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ) lần lượt xếp thứ Nhì và Ba. Ở lứa tuổi này, đoàn Thanh Hoá 1 cũng bám rất sát nhóm dẫn đầu khi giành 2 HCV và 2 HCB, qua đó xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

Với tổng 24 huy chương giành được ở cả hai lứa tuổi, Pencak Silat Thanh Hoá tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu cả nước ở môn võ này. Giải đấu là tiền đề quan trọng để thầy trò HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng tự tin hướng đến nhiệm vụ quan trọng - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm 2026.

Hoàng Sơn