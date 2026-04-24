Thanh Hóa triển khai tổng thể giải pháp thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai tổng thể giải pháp thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo lộ trình được đề ra trong kế hoạch, sẽ thực hiện triển khai lắp đặt thiết bị, vận hành thu phí điện tử không dừng đối với bến xe loại 1 trong đô thị trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Triển khai lắp đặt thiết bị, vận hành thu phí điện tử không dừng đối với bến xe loại 2 trong đô thị trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

Đối với các bến xe từ loại 3 đến loại 6: Kêu gọi, vận động, khuyến khích triển khai lắp đặt thiết bị, vận hành thu phí điện tử không dừng tại bến xe, đảm bảo khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế tại bến xe.

Đối với việc triển khai lắp đặt tại bãi đỗ xe trong đô thị: Thực hiện triển khai lắp đặt thiết bị, vận hành thu phí điện tử không dừng đối với các điểm, bãi đỗ xe trong đô thị hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

Việc triển khai nhằm thực hiện hiệu quả theo lộ trình của Bộ Xây dựng; đồng thời đánh giá hiệu quả triển khai để cải thiện quản lý giao thông đô thị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 phù hợp với thực tế tại địa phương. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đô thị; thúc đẩy chuyển đổi số, văn minh đô thị, minh bạch hóa hoạt động thu phí.

UBND tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ, đúng lộ trình, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, bảo đảm đồng bộ, khả thi, hiệu quả. Phân công rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan; đồng thời tập trung triển khai thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thu phí điện tử không dừng và chuyển đổi số. Không làm ảnh hưởng đến hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe. Tổ chức truyền thông rộng rãi, giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích của hoạt động thu phí điện tử không dừng, từng bước thay đổi thói quen thanh toán bằng tiền mặt.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)