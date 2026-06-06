Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, nghiêm túc

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT tại điểm thi Trường THPT Quảng Xương 1.

Tại Thanh Hóa, kỳ thi năm nay có 51.148 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 7.419 thí sinh so với năm 2025. Toàn tỉnh có 91 hội đồng thi với 2.185 phòng thi. Với tính chất quan trọng của kỳ thi, để đảm bảo công bằng, khách quan, không để xảy ra sai sót, các quy trình tổ chức kỳ thi được thực hiện hết sức nghiêm ngặt.

Bám sát mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đề thi của các môn thi vừa có tính thời sự, thực tế, vừa bảo đảm tính phân hóa. Tùy vào từng môn học và loại đề (đề dùng chung hay đề thi chuyên) mà tính thực tế, thời sự được lồng ghép khác nhau.

Em Trần Thị Minh Phương, học sinh Trường THCS Tân Phong 1, dự thi tại điểm thi Trường THPT Quảng Xương 1, chia sẻ: “Đề thi 3 môn Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán năm nay có nội dung nằm trong chương trình ôn tập và phù hợp với mặt bằng chung của học sinh. Các câu hỏi kiểm tra kiến thức của học sinh theo những mức độ khác nhau, có thể phân loại năng lực thí sinh”.

Còn cô Doãn Thị Tâm, giáo viên môn Toán, Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Hạc Thành, cho biết: “Đề thi được biên soạn đảm bảo yêu cầu đề ra, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đạt mức độ phân hóa tốt để phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường THPT và trường chuyên”.

Một trong những điểm mới của kỳ thi năm nay là Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm vận chuyển đề thi đến tất cả các hội đồng thi nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển cũng như tiết kiệm thời gian, chi phí.

Thầy Lường Văn Phán, Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 1, Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Như Thanh, cho biết: “Trước khi kỳ thi diễn ra, Sở GD&ĐT đã giao đề thi đến tận hội đồng thi tạo điều kiện để các hội đồng có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo thi. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm, phối hợp đảm bảo các điều kiện thi của chính quyền sở tại để kỳ thi đạt hiệu quả cao nhất”.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và phương án dự phòng trước các tình huống thời tiết cực đoan... đều được các hội đồng thi chuẩn bị chu đáo. Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, y tế, giao thông và thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi; đồng thời tăng cường các giải pháp phòng, chống gian lận công nghệ cao.

Ông Đoàn Đăng Khoa, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT, cho biết: “Kỳ thi đã diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế với tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi đạt trên 99%. Với sự chủ động từ sớm, từ xa trong khâu lập kế hoạch, dự báo trước sự gia tăng đột biến về số lượng thí sinh đã giúp ngành giáo dục chủ động phối hợp với các địa phương rà soát, mở rộng quy mô phòng thi, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực coi thi, không để xảy ra tình trạng bị động hay quá tải. Bên cạnh đó sự phối hợp “nhịp nhàng” giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong các khâu của kỳ thi; sự phân cấp rõ trách nhiệm của từng thành viên ban chỉ đạo tại mỗi điểm thi cùng với việc đẩy mạnh công tác truyền thông về kỳ thi chính là chìa khóa để tổ chức thành công kỳ thi. Đây cũng sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sắp tới”.

Quán triệt tinh thần “Học thật, thi thật, kết quả thật”, ngay trong chiều 6/6 toàn bộ bài thi từ 91 hội đồng thi được vận chuyển tập trung về niêm phong tại kho lưu trữ Sở GD&ĐT và được lực lượng công an và bảo vệ giám sát 24/24 giờ cho đến khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoàn tất mọi nội dung (dự kiến đến ngày 30/6). Sau mốc thời gian này, ban chấm thi sẽ bắt đầu kích hoạt quy trình mở niêm phong, làm phách và tiến hành chấm bài theo quy trình chấm hai vòng độc lập đối với bài thi tự luận, ứng dụng công nghệ và phần mềm chuyên dụng trong khâu ráp phách, đối lưu điểm để loại bỏ hoàn toàn các sai sót cơ học.

Theo kế hoạch, điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Thanh Hóa dự kiến sẽ được Sở GD&ĐT công bố trước ngày 15/7/2026.

Bài và ảnh: Linh Hương