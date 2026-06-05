Gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Chiều 5/6, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu dự Đại hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội có sự tham dự của 600 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước, xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2031 và quyết định các nhiệm vụ đột phá chiến lược.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hoá tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX gồm 21 đại biểu.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội gồm 21 đại biểu, đại diện cho hơn 525 nghìn hội viên, nông dân trong toàn tỉnh.

Để chào mừng Đại hội, các cấp Hội trong tỉnh đã phát động phong trào thi đua sôi nổi, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân cả nước, vì vậy các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tham gia Đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, nghiêm túc và hiệu quả.

Những ý kiến phát biểu cần xuất phát từ thực tiễn phong trào nông dân và công tác Hội của tỉnh; phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân; đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Hội trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu dự Đại hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị, ngay sau Đại hội, Hội Nông dân tỉnh cần nhanh chóng truyền đạt kết quả Đại hội đến cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh; chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động thiết thực, hiệu quả.

Hoàng Lan