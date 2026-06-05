Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, làm việc tại 5 xã miền núi

Trong chuyến thăm và làm việc với 5 xã miền núi, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì tốt hoạt động của hệ thống chính trị, chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác thăm hoạt động sản xuất tại Công ty chế biến lâm sản Quan Sơn.

Ngày 5/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại các xã Trung Hạ, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, động viên cán bộ, công chức xã Trung Hạ.

Trong chương trình công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tọi, ở bản Lang (xã Trung Hạ); thăm Công ty chế biến lâm sản Quan Sơn, Khu tái định cư Pom Dụng (xã Mường Mìn), Trạm Y tế xã Sơn Điện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Sơn Thủy, Trung Hạ, Na Mèo, Sơn Điện, Mường Mìn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tọi, ở bản Lang, xã Trung Hạ.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác thăm hoạt động sản xuất tại Công ty chế biến lâm sản Quan Sơn.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trung Hạ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra hoạt động tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo; yêu cầu lực lượng biên phòng tiếp tục quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì tốt hoạt động của hệ thống chính trị, chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác thăm Khu tái định cư Pom Dụng, xã Mường Mìn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức xã Mường Mìn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái hỏi thăm tình hình đời sống Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm hỏi, động viên bệnh nhi đang điều trị tại Trạm Y tế xã Sơn Điện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Điện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc; giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc.

Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái tặng hệ thống máy lọc nước cho các nhà trường.

Trong chuyến công tác, đoàn đã trao nhiều phần quà, trang thiết bị phục vụ công tác, dạy học và sinh hoạt cho các cơ quan, đơn vị, trường học và các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại các địa phương.

Quốc Hương