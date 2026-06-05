Bế mạc Đại hội XIV Công đoàn: Khí thế mới, kỳ vọng mới cho giai cấp công nhân

Để hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội XIV Công đoàn, chương trình hành động sẽ được ban hành sớm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phong trào công nhân, hoạt động công đoàn thời gian tới.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XV(Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay (5/6), sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân, quy tụ 780 đại biểu ưu tú. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên trên cả nước.

Thông qua nhiều quyết sách quan trọng và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Với phương châm hành động: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đã thảo luận sâu rộng và thông qua các văn kiện cốt lõi: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XIII; Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Một trong những kết quả nổi bật của Đại hội là việc bầu ra Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIV gồm 135 ủy viên. Đây là những cán bộ hội tụ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết, sẵn sàng gánh vác trọng trách đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngay sau đó, Ban Chấp hành khóa XIV đã họp phiên thứ nhất, bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ban Chấp hành khóa mới đã chính thức ra mắt và nhận nhiệm vụ trước toàn thể Đại hội.

Trong những ngày làm việc, Đại hội vinh dự đón đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương và khách quốc tế đến dự, mang lại sự cổ vũ, động viên to lớn cho tổ chức Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể của Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra trong nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là giai đoạn mang ý nghĩa lịch sử trọng đại với các cột mốc: Kỷ niệm 100 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Qua đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, phát huy vai trò sứ mệnh của giai cấp công nhân trước tình hình mới.

Tại phiên bế mạc sáng 5/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các thành viên Chính phủ đã đến dự và có phiên thảo luận chuyên đề với chủ đề: “Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”.

Thủ tướng đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới Đại hội và người lao động cả nước: Cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động, tiên phong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV biểu thị quyết tâm cao của các cấp công đoàn thực hiện thành công mục tiêu: Tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học-công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đề ra 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu; thống nhất phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt,” xác định 2 khâu đột phá, 3 chương trình, 4 đề án, 5 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định thành công này sẽ tạo ra sức cổ vũ to lớn, mang lại tinh thần và khí thế mới cho phong trào công nhân trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi và đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị: “Mỗi đại biểu dự Đại hội hãy mang quyết tâm hành động của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, ngành, đơn vị”.

Các cấp công đoàn được giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi kết quả Đại hội; đồng thời xây dựng ngay các đề án, nghị quyết, chương trình hành động cụ thể. Theo kế hoạch, Chương trình hành động sẽ được ban hành ngay trong tháng 6, các Đề án, chương trình chi tiết hoàn thành trong quý 3/2026, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời gian tới./.

Theo TTXVN