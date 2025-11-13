Thanh Hóa: Thiết lập “đường dây nóng” tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 19756/UBND-VHXH yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Một buổi tuyên truyền pháp luật dành cho học sinh trên địa bàn phường Hạc Thành.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thiết lập “đường dây nóng” để tiếp nhận, xử lý thông tin về bạo lực học đường. Đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, pháp luật cho học sinh, sinh viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương học đường.

Ngành giáo dục phối hợp với Công an tỉnh triển khai các mô hình “Cổng trường an toàn”, “Tổ tư vấn học đường”, “Phòng, chống bạo lực học đường”... nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, hóa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Công an tỉnh được giao tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự khu vực trường học và phối hợp tập huấn, tuyên truyền pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi bạo lực, tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ huynh và toàn xã hội trong việc phối hợp cùng nhà trường giáo dục, bảo vệ học sinh.

Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát loại bỏ các thông tin mạng xã hội có tính chất kích động bạo lực, lôi kéo tham gia hành vi phạm tội và tệ nạn xã hội để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh, sinh viên.

Tỉnh đoàn phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, trường học, địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng cho thanh, thiếu nhi.

UBND các xã, phường có trách nhiệm bố trí kinh phí, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công an và nhà trường để giám sát, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ bạo lực học đường, trong đó có 3 vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Linh Hương