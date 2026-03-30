Thanh Hóa sẽ đón nắng nóng diện rộng trong 2 ngày cuối tháng 3

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 24 giờ qua, khu vực trên địa bàn tỉnh không có mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 33,5 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 65 - 70%.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Dự báo trong 2 ngày (30 đến 31/3), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, khu vực vùng núi Thanh Hóa sẽ xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 50 - 60%.

Cụ thể, các huyện trung du, miền núi phía Tây và Tây Nam như Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn... có nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C. Khu vực phía Bắc, Tây Bắc như Mường Lát, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc... dao động từ 33 - 36 độ C.

Từ ngày 1/4, nắng nóng tại khu vực vùng núi Thanh Hóa có xu hướng suy giảm. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cũng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Người dân cần chủ động các biện pháp phòng, chống nắng nóng, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hạn chế làm việc ngoài trời trong thời điểm nắng gay gắt để bảo vệ sức khỏe.

LP