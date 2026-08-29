Thanh Hóa rà soát, bổ sung nguồn sách giáo khoa trước năm học mới

Một số đầu sách giáo khoa tại Thanh Hóa đang thiếu cục bộ do nhu cầu mua tăng cao trong cùng thời điểm. Ngành Giáo dục và các đơn vị cung ứng đang rà soát, bổ sung nguồn sách, phấn đấu bảo đảm đủ sách cho học sinh trước năm học 2026-2027.

Phụ huynh và học sinh tìm mua sách giáo khoa trước thềm năm học mới.

Trước thềm năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có các công văn chỉ đạo về việc bảo đảm cung ứng sách giáo khoa phục vụ học sinh các cấp học. Thực hiện chỉ đạo, Sở GD&ĐT cũng đã ban hành công văn đề nghị UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các cơ sở giáo dục cập nhật đầy đủ nhu cầu sách giáo khoa lên hệ thống trực tuyến của các đơn vị cung ứng được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ủy quyền.

Theo thống kê của ngành Giáo dục, đến ngày 24/8 toàn tỉnh đã phát hành hơn 5 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới. Qua rà soát, nhu cầu bổ sung còn gần 370.000 bản.

Tại các nhà sách trên địa bàn tỉnh, do nhu cầu tăng cao trong cùng thời điểm, một số đầu sách chưa được bổ sung kịp thời, khiến có thời điểm phụ huynh phải mua trước những cuốn có sẵn và chờ các đầu sách còn thiếu.

Theo ông Nguyễn Quang Huy (Nhà sách Ngoại văn Huy Lan, phường Hạc Thành), các đầu sách phục vụ học sinh được rà soát tồn kho và bổ sung liên tục. Với những đầu sách có nhu cầu cao, nhà sách trao đổi trực tiếp với đơn vị phát hành để ưu tiên nguồn hàng, rút ngắn thời gian giao.

Chị Lê Thị Phượng, quản lý bán lẻ Nhà sách Việt Lý, phường Hạc Thành cho biết, sách được nhập theo từng đợt nên có thời điểm một số bộ chưa đủ các cuốn. Nhà sách đang kết nối với nhà xuất bản để bổ sung những đầu sách còn thiếu trước năm học mới.

Các nhà sách thường xuyên rà soát lượng tồn, chủ động liên hệ đơn vị phát hành để bổ sung những đầu sách có nhu cầu cao.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước thống nhất sử dụng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Vì vậy, tình trạng thiếu sách hiện chỉ xảy ra cục bộ ở một số đầu sách, chủ yếu do phụ huynh tập trung mua trong thời gian ngắn và một số khâu đăng ký, phân phối có thời điểm chưa đáp ứng kịp nhu cầu. Tình trạng này không phải thiếu nguồn cung trên diện rộng. Các đơn vị đang tiếp tục rà soát, điều phối nguồn sách đến những khu vực có nhu cầu cao.

Ông Phạm Anh Giang, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, Sở đang phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho các đại lý, cửa hàng phát hành trên địa bàn. Các đơn vị phát hành được đề nghị ưu tiên bổ sung nguồn sách, tăng cường phân phối đến những khu vực có nhu cầu cao và chủ động phương án cung ứng khi phát sinh nhu cầu.

Ngành Giáo dục Thanh Hóa phối hợp các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu, bổ sung nguồn sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đồng thời đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục thông tin rộng rãi đến phụ huynh, học sinh về các điểm bán sách thuộc hệ thống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành uy tín.

Phụ huynh được khuyến nghị kiểm tra kỹ tên sách, lớp, môn học và bộ sách trước khi mua; lựa chọn điểm bán có nguồn gốc rõ ràng, không mua sách photocopy, sách không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu giả mạo, không bảo đảm chất lượng.

Các cơ sở giáo dục phải công khai, minh bạch thông tin về địa chỉ cung ứng sách; không ép buộc hoặc định hướng phụ huynh, học sinh mua sách tại một cửa hàng hay đơn vị phát hành cụ thể.

Danh sách các cửa hàng cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027 trong hệ thống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được công bố để phụ huynh, học sinh thuận tiện tra cứu.

Cùng với việc bảo đảm nguồn sách cho năm học mới, Thanh Hóa đang triển khai các bước chuẩn bị thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa theo Nghị định 271/2026 của Chính phủ.

Theo đó, Sở GD&ĐT cùng UBND cấp xã sẽ rà soát nhu cầu, số sách hiện có, khả năng điều chuyển và tổ chức mua sắm theo quy định, bảo đảm chính sách được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Với việc đồng thời rà soát nhu cầu từ cơ sở, tăng cường kết nối giữa ngành giáo dục, nhà xuất bản và các đơn vị phát hành, nguồn sách giáo khoa tại Thanh Hóa sẽ tiếp tục được bổ sung, khắc phục tình trạng thiếu cục bộ trước khi năm học mới bắt đầu.

Kim Dung