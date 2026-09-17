Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Công điện số 01-CĐ/TU, ngày 17/9/2026 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước sông Yên dâng cao, gây ngập tại thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 11h ngày 17/9/2026, trên địa bàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to; mực nước trên các sông lớn tiếp tục dâng cao, vượt mức báo động như: Sông Bưởi tại trạm Kim Tân trên báo động III (1,01m), Sông Yên tại trạm Chuối trên báo động III (0,8m), Sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh trên báo động II (0,96m)...; các sông, suối nhỏ, nhất là tại khu vực miền núi đang dâng cao, gây ngập các tuyến đường giao thông, ngầm tràn, diện tích sản xuất nông nghiệp.

Để kịp thời ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung cao cho lãnh đạo thực hiện phòng, chống, ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và khắc phục hậu quả thiên tai; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

Yêu cầu cấp ủy đảng tạm dừng các cuộc họp, hội nghị chưa cần thiết để tập trung phòng, chống, ứng phó với thiên tai, mưa, lũ. Đồng chí Bí thư cấp ủy các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn; phân công các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, đảng ủy viên trực tiếp bám sát cơ sở, nhất là các khu vực xung yếu, ngập lụt, có nguy cơ cao; kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Hoãn Hội nghị Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết số: 71-NQ/TW, 72-NQ/TW, 80-NQ/TW của Bộ Chính trị (dự kiến tổ chức vào 14 giờ, ngày 17/9/2026) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công theo dõi, phụ trách các đảng ủy xã, phường trực tiếp xuống địa bàn để nắm tình hình và chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh bám sát tình hình để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó lưu ý:

- Chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, nhất là những nơi có nguy cơ cao, bị ảnh hưởng nặng1; điều phối lực lượng, phương tiện, vật tư, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

- Chỉ đạo các xã, phường, công ty thủy nông và các đơn vị được giao quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, hồ chứa triển khai vận hành theo đúng quy trình, phù hợp với diễn biến thực tế; đặc biệt lưu ý, phải thông tin, cảnh báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du trước khi xả lũ.

- Khắc phục kịp thời các sự cố giao thông, điện, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước; bảo đảm duy trì hoạt động ổn định của các cơ sở y tế, giáo dục. Khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu nước, chống ngập tại các khu vực đô thị2, các tuyến giao thông huyết mạch, quốc lộ, tỉnh lộ.

Sụt lún mặt đường tại Km 89+250 Quốc lộ 15C đoạn qua địa bàn xã Pù Nhi.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh chỉ đạo kịp thời công tác thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; không để người dân thiếu đói, thiếu nước sạch, không có chỗ ở an toàn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ sơ tán, chăm lo các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hỗ trợ người dân bị thiệt hại, ưu tiên các nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm, sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất và sinh kế sau thiên tai.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai lực lượng ứng phó với các tình huống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các địa bàn xung yếu, trọng điểm3, các tuyến giao thông huyết mạch4; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế nhu yếu phẩm, hỗ trợ xử lý sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai. Bảo đảm an toàn cho cán bộ và lực lượng làm nhiệm vụ; giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản của Nhà nước và Nhân dân, nhất là tại khu vực sơ tán, ngập lụt, chia cắt.

6. Ban Thường vụ đảng ủy các xã, phường tập trung cao cho công tác phòng chống thiên tai, trong đó lưu ý:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ; thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan, đơn vị và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh. Tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, tiêu úng, tiêu nước, chống ngập; bố trí lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm tại các khu vực có nguy cơ dễ bị chia cắt để sẵn sàng ứng phó.

- Tăng cường tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê theo cấp báo động; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

- Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông.

- Thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại; chủ động các nguồn lực để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Lực lượng dân quân thường trực xã Điền Quang xuống đồng hỗ trợ người dân bảo vệ diện tích lúa bị ngập úng.

7. Về chế độ thông tin, báo cáo: Giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thường xuyên cập nhật tình hình mưa, lũ trên địa bàn tỉnh; định kỳ hằng ngày báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 03 giờ/lần (bắt đầu từ 15 giờ ngày 17/9/2026 đến hết đợt mưa, lũ; đầu mối tiếp nhận của Văn phòng Tỉnh ủy: đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, điện thoại 0937.989.556) để chỉ đạo kịp thời./.

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1. Như: Quốc lộ 16 đoạn qua các xã: Hiền Kiệt, Tam Lư, Yên Khương; Quốc lộ 15 đoạn qua xã Pù Nhi; Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân; Quốc lộ 217 đoạn qua các xã Thiết Ống, Trung Hạ.

2. Như các phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Quảng Phú, Nghi Sơn...

3. Nhất là: (1) Các xã hiện đang sơ tán dân với số lượng lớn như: Thành Vinh, Thạch Bình, Linh Sơn, Văn Phú, Thường Xuân, Cẩm Thạch; (2) Các khu dân cư bị chia cắt tạm thời do ngập cục bộ tại các xã: Thành Vinh, Kim Tân, Vân Du, Thạch Bình, Thạch Quảng, Phú Lệ, Xuân Thái, Mậu Lâm, Tân Thành, Bát Mọt, Thanh Phong, Như Xuân, Cẩm Thạch; (3) Các xã xảy ra mưa lớn, đang bị ngập hoặc có nguy cơ sạt lở như: Nông Cống, Nghi Sơn, Cẩm Thủy, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Như Xuân, Thường Xuân.

4. Như: Quốc lộ 1A qua xã Hà Trung; Quốc lộ 45 qua xã Kim Tân, xã Thạch Bình, xã Nông Cống; Quốc lộ 217B qua xã Thành Vinh, Thạch Định, Quang Trung; Quốc lộ 217 qua xã Cẩm Thạch; Quốc lộ 47C qua xã Trung Chính; Đường Nghi Sơn - Bãi Trành qua xã Thanh Kỳ; các tuyến đường tỉnh: 505B, 506E, 520B, 522, 523, 530...