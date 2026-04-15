Thanh Hóa phấn đấu về đích đúng hạn Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia, được triển khai ngay năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chiều 15/4, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh đã làm việc với Đoàn công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương do ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Phó tổ trưởng Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương làm Trưởng đoàn, về công tác tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong quá trình triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026, UBND tỉnh và Cục Thống kê tỉnh đã ban hành đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm cơ sở pháp lý và sự điều hành thống nhất.

Toàn tỉnh đã hoàn thành lập danh sách 4.352 thôn, tổ dân phố với 4.401 địa bàn điều tra, cập nhật trên hệ thống Tổng điều tra theo quy định. Công tác tuyển chọn, tập huấn lực lượng điều tra viên được triển khai đồng bộ, với 2.562 điều tra viên tại 166 xã, phường được lựa chọn, phục vụ công tác lập bảng kê cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể.

Cùng với đó, việc lập bảng kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền ở các cấp được thực hiện đồng loạt, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng cuộc điều tra.

Thành viên Đoàn công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Kết quả điều tra thu thập thông tin các loại phiếu ở giai đoạn 1, đến ngày 31/3/2026, Thanh Hóa đã hoàn thành 100% thu thập thông tin các loại phiếu điều tra và thực hiện kiểm tra dữ liệu trên hệ thống theo đúng kế hoạch. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện dữ liệu thô, dữ liệu vi mô phục vụ biên soạn báo cáo sơ bộ.

Giai đoạn 2 của Tổng điều tra được triển khai sớm hơn 1 tháng và dự kiến kết thúc sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch ban đầu. Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, việc phê duyệt kết quả điều tra phải hoàn thành trước ngày 15/5/2026, nhằm bảo đảm công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30/6/2026, sớm hơn 7 tháng so với dự kiến, phục vụ kịp thời công tác hoạch định chính sách.

Triển khai thực hiện Tổng điều tra giai đoạn 2, tại Thanh Hóa, công tác rà soát doanh nghiệp được triển khai đúng tiến độ, với 4.128 doanh nghiệp được rà soát, gồm 549 doanh nghiệp mẫu và 3.579 doanh nghiệp tăng mới. Đồng thời, đã lập danh sách 9 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và 1.106 hội, hiệp hội phục vụ điều tra.

Tính đến ngày 13/4/2026, toàn tỉnh đã có 21.405 doanh nghiệp kê khai thông tin, đạt 75,1%; trong đó 8.003 doanh nghiệp hoàn thành điều tra, đạt 28,1%. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh; hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên trên phần mềm và tại các địa bàn, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng điều tra giai đoạn 2.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh cũng gặp một số khó khăn, như: Thời gian thực hiện điều tra ngắn; số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhiều nhưng chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên còn gặp khó khăn trong việc nắm bắt thông tin và thực hiện kê khai phiếu điều tra; một số doanh nghiệp không hoạt động tại địa điểm đăng ký nên khó tiếp cận ...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Thống kê đánh giá cao kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được. Đồng thời đề nghị, trong giai đoạn 2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Thanh Hóa cần phân công cụ thể công việc cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo bám sát cơ sở; đi thực tế, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo cấp tỉnh và cấp xã trên quan điểm rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm. Bên cạnh đó, cơ sở phải cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo khó khăn trong thu thập thông tin, rà soát để được tháo gỡ ngay. Khi có dữ liệu, đề nghị Cục Thống kê tỉnh phải có báo cáo tổng quan, đánh giá lại kết quả năm 2025, dùng dữ liệu để xây dựng kế hoạch cho năm 2026 và những giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng nhấn mạnh, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia, đồng thời được triển khai ngay trong năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Tại Thanh Hóa, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đang tập trung cao độ để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng thông tin theo kế hoạch điều chỉnh của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương. Kết quả tổng điều tra sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng để đánh giá toàn diện quy mô, cơ cấu và sức mạnh của nền kinh tế tỉnh.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng cuộc điều tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công phát huy vai trò, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các xã, phường trong quá trình triển khai, nhằm thu thập dữ liệu đầy đủ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Khánh Phương