Thanh Hóa phấn đấu 100% người học được khám sức khỏe hằng năm

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 1/8/2026 triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, hướng tới nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe người học, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe học đường.

Ảnh minh họa. VGP

Thực hiện Quyết định số 973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1991/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình được triển khai tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2026-2035, gồm hai giai đoạn: 2026-2030 và 2031-2035. Đối tượng thực hiện là trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng, đủ nước sạch, công trình vệ sinh đạt chuẩn, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các trường tổ chức bữa ăn; 100% cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông, giáo dục về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng học đường và sức khỏe tâm thần.

Đồng thời, 100% người học được kiểm tra hoặc khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm và cập nhật thông tin trên Sổ sức khỏe điện tử kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 60% trường mầm non, phổ thông công lập có nhân viên y tế trường học chuyên trách theo quy định.

Các chỉ tiêu thực hiện chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2030:

Giai đoạn 2031-2035, tỉnh tiếp tục duy trì kết quả đạt được và phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu về nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ công tác sức khỏe học đường.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thanh Hóa sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; ưu tiên bố trí nhân lực y tế trường học; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng y tế, nước sạch và công trình vệ sinh; tăng cường giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, bạo lực học đường; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe người học thông qua Sổ sức khỏe điện tử và các nền tảng số.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì triển khai Chương trình trên phạm vi toàn tỉnh, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết vào năm 2030, tổng kết giai đoạn 2026-2035.

Xem toàn văn Kế hoạch số 279/KH-UBND tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)