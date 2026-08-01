Dưới mái trường mang tên Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026) là dịp để nhìn lại những giá trị mà nhà bác học lớn của dân tộc để lại cho hậu thế. Dưới mái trường mang tên ông, truyền thống hiếu học ấy đang tiếp tục được các thế hệ thầy và trò Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Bỉm Sơn gìn giữ và phát huy.

Trường THCS Lê Quý Đôn - địa chỉ giáo dục chất lượng cao trên địa bàn phường Bỉm Sơn.

Tiền thân của Trường THCS Lê Quý Đôn là Trường THCS Năng khiếu Bỉm Sơn, được thành lập năm 1994. Năm 1998, nhà trường chính thức mang tên Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, ngôi trường đã trở thành một trong những địa chỉ giáo dục chất lượng cao của địa phương, là nơi chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, tiếp tục học tập, cống hiến trên nhiều lĩnh vực.

Mang tên một nhà bác học lớn của dân tộc không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp nối truyền thống hiếu học, khát vọng vươn lên bằng tri thức. Bởi vậy, cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, Trường THCS Lê Quý Đôn luôn chú trọng giáo dục truyền thống, bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy tinh thần tự học và ý chí vươn lên cho học sinh thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Học sinh tìm hiểu về Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại thư viện nhà trường.

Những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn được lồng ghép trong các tiết học Lịch sử, Ngữ văn, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt dưới cờ và giáo dục truyền thống. Qua đó, học sinh không chỉ hiểu hơn về tấm gương ham học, tinh thần lao động khoa học bền bỉ của nhà bác học, mà còn nhận thức rõ hơn giá trị của tri thức, trách nhiệm học tập và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Em Phạm Hà Anh, học sinh lớp 9A, chia sẻ: “Em rất tự hào khi được học dưới mái trường mang tên Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Điều đó nhắc nhở em phải luôn cố gắng học tập, rèn luyện để góp phần vào thành tích chung của nhà trường và sau này trở thành người có ích cho xã hội”.

Còn với em Ngô Hoàng Lộc và các bạn học sinh lớp 8C, những bài học về thân thế và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đã giúp các em hiểu hơn về những đóng góp to lớn của một bậc hiền tài đối với đất nước. Đó cũng là động lực để các em không ngừng nỗ lực, xứng đáng với truyền thống của ngôi trường mang tên ông.

Tinh thần hiếu học ấy được cụ thể hóa bằng những kết quả giáo dục ngày càng khởi sắc của nhà trường. Năm học 2025-2026, Trường THCS Lê Quý Đôn có 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 16 lớp với 555 học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện được khẳng định với 549 học sinh xếp loại tốt, đạt 98,92%; 100% học sinh lớp 9 đủ điều kiện dự thi và trúng tuyển vào lớp 10 THPT.

Đặc biệt, trường có 3 học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2026-2027. Trong đó, học sinh Lê Huy Khánh (lớp 9B) xuất sắc trở thành thủ khoa môn Tin học, với 46,5 điểm.

Các hoạt động ngoài giờ lên lớp thúc đẩy tinh thần học tập, sáng tạo của học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn.

Cùng với chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường duy trì hiệu quả các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống và công tác Đội. Mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu giúp học sinh phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và nhân cách; hình thành lối sống tích cực, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Đằng sau những kết quả ấy là sự tận tâm của đội ngũ giáo viên luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh. Mỗi thầy, cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người khơi dậy niềm say mê học tập, truyền cảm hứng để các em nuôi dưỡng khát vọng chinh phục tri thức và hoàn thiện bản thân.

Nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn Phùng Thị Mai Hương cho biết: “Mang tên Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm để tập thể cán bộ, giáo viên không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh luôn ý thức được niềm tự hào khi học tập dưới mái trường mang tên ông, từ đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của nhà trường”.

Hành trình vun đắp tri thức vẫn đang được nối dài tại ngôi trường mang tên Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn bằng sự tận tụy của những người thầy, sự đồng hành của các bậc phụ huynh và ý chí vươn lên của mỗi học sinh. Chính những điều bình dị ấy đang bền bỉ viết tiếp truyền thống hiếu học, để tên tuổi của nhà bác học không chỉ được nhắc đến trong lịch sử, mà còn hiện hữu trong mỗi thế hệ học trò hôm nay.

Hoài Anh