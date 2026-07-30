Giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, nghiên cứu giảm áp lực thi vào lớp 10

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời giao Bộ GD&ĐT nghiên cứu giải pháp giảm áp lực tuyển sinh lớp 10.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm đánh giá chuẩn đầu ra giáo dục phổ thông, đồng thời yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nghiên cứu giải pháp giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10 phù hợp điều kiện từng địa phương.

Đây là chỉ đạo được Phó Thủ tướng đưa ra tại cuộc họp với Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành, chuyên gia và đại diện các cơ sở giáo dục về nhiều vấn đề lớn của giáo dục và đào tạo, từ thi cử, tuyển sinh đến đổi mới chương trình, giáo dục AI, phòng chống bạo lực học đường và tự chủ đại học.

Chuyên gia đồng thuận tiếp tục duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tại cuộc họp, nhiều chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ sở giáo dục thống nhất cho rằng cần tiếp tục duy trì Kỳ thi tốt nghiệp THPT với vai trò là kỳ thi chuẩn hóa quốc gia.

GS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học giáo dục, cho rằng học vấn phổ thông là nền tảng của hệ thống giáo dục, vì vậy cần có một kỳ thi chung để đánh giá chuẩn đầu ra, đồng thời tiếp tục mở rộng ngân hàng câu hỏi và từng bước xây dựng hệ thống khảo thí độc lập nhằm nâng cao tính khách quan, tin cậy.

Trong khi đó, GS.TS Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhận định không thể lấy tỷ lệ tốt nghiệp cao để cho rằng kỳ thi không còn cần thiết. Theo ông, kỳ thi không chỉ kiểm tra mức độ đạt chuẩn của học sinh mà còn cung cấp dữ liệu quan trọng để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh phương pháp dạy học và hoàn thiện chính sách.

Đại diện các địa phương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cũng đề nghị giữ ổn định phương thức tổ chức kỳ thi hiện nay. Theo ông, điều cần làm là tiếp tục hoàn thiện khâu tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát và ứng dụng công nghệ thay vì thay đổi mô hình thi.

Mọi thay đổi trong giáo dục phải được cân nhắc kỹ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết mọi chủ trương, chính sách của ngành đều phải dựa trên cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn. Theo Bộ trưởng, giáo dục là lĩnh vực đặc biệt nên mọi thay đổi cần được đánh giá kỹ lưỡng, triển khai theo lộ trình phù hợp.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Đối với tuyển sinh lớp 10, Bộ trưởng cho rằng áp lực hiện nay chủ yếu xuất phát từ sự chênh lệch giữa nhu cầu học trường công và khả năng đáp ứng của hệ thống trường lớp. Khi khoảng cách này được thu hẹp và chất lượng giáo dục giữa các trường được nâng lên, áp lực thi cử sẽ giảm đáng kể.

Về Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng khẳng định mô hình hiện nay là kết quả của quá trình đổi mới liên tục trong nhiều thập kỷ, giúp giảm áp lực cho học sinh nhưng vẫn bảo đảm đánh giá chuẩn đầu ra. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra chéo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trong tổ chức thi.

Địa phương có thể xét tuyển lớp 10 nếu đủ điều kiện

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ GD&ĐT đánh giá toàn diện công tác tuyển sinh vào lớp 10 trên phạm vi cả nước, từ điều kiện trường lớp, đội ngũ giáo viên đến hoạt động hướng nghiệp để xây dựng phương án phù hợp.

Theo Phó Thủ tướng, những địa phương đã bảo đảm đủ trường lớp và giáo viên có thể nghiên cứu áp dụng hình thức xét tuyển đối với các trường THPT công lập thông thường, chỉ tổ chức thi tuyển vào các trường chuyên hoặc trường chất lượng cao. Đây cũng là mô hình đang được một số địa phương triển khai.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phó Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương giữ ổn định. Theo ông, việc tổ chức kỳ thi để đánh giá chuẩn hóa đầu ra là cần thiết và “không được bỏ trống”, đồng thời yêu cầu đổi mới năng lực khảo thí, tăng cường cơ chế giám sát, ứng dụng công nghệ và kiểm tra chéo nhằm phòng chống gian lận, đặc biệt là gian lận công nghệ cao.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính theo lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn, an ninh và công bằng giữa các vùng miền. Việc triển khai chỉ thực hiện sau khi được đánh giá đầy đủ về hạ tầng, chi phí và các rủi ro có thể phát sinh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, tinh gọn Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chỉ điều chỉnh những nội dung thật sự cần thiết; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường giáo dục năng lực số, tư duy phản biện, đạo đức trong sử dụng AI, đồng thời xây dựng môi trường học đường an toàn, giảm bạo lực học đường và cắt giảm các hoạt động phong trào mang tính hình thức để giáo viên, học sinh tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn.

Nguồn: https://vtv.vn/giu-on-dinh-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nghien-cuu-giam-ap-luc-thi-vao-lop-10-100260729232426888.htm