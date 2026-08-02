Những chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 8/2026

Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, liên quan đến học liên thông, trường tư thục, liêm chính học thuật và quản trị đại học.

Ảnh minh họa: TTXVN

Tháng 8/2026, hàng loạt thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, tác động đến giáo dục đại học, giáo dục phổ thông và mầm non. Nhiều quy định mới đáng chú ý liên quan đến học liên thông, học phí trường tư, liêm chính học thuật trong môi trường số và quản trị các cơ sở giáo dục.

Học liên thông không phải học lại học phần đã được công nhận

Theo Thông tư 52/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, người học liên thông sẽ không phải học lại các học phần đã được cơ sở giáo dục công nhận nếu đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương.

Việc công nhận được thực hiện trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung, khối lượng học tập và kết quả đánh giá, thay vì công nhận tự động. Tuy nhiên, người học vẫn phải hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng chương trình tại cơ sở cấp bằng, trừ trường hợp trường quy định tỷ lệ cao hơn và công khai theo quy định.

Trường tư thục phải công khai học phí trước tuyển sinh

Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 8/8/2026 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động mới đối với trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học loại hình tư thục.

Theo quy định, các trường phải công khai mức học phí, lộ trình điều chỉnh học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục trước khi tuyển sinh hoặc trước năm học mới. Mọi thay đổi về học phí trong năm học chỉ được thực hiện theo hợp đồng dịch vụ giáo dục hoặc thỏa thuận với phụ huynh, học sinh.

Bổ sung 6 hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số

Từ ngày 15/8/2026, Thông tư 49/2026/TT-BGDĐT quy định rõ 6 hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số.

Cô giáo hướng dẫn học sinh trong một tiết học. Ảnh minh họa

Trong đó có các hành vi như sử dụng AI để gian lận trong học tập, sao chép hoặc đạo văn, giả mạo dữ liệu nghiên cứu, nhờ người khác làm bài, không công bố việc sử dụng AI khi có yêu cầu và các hành vi vi phạm khác theo quy định của cơ sở giáo dục.

Trường đại học phải công khai quy chế tổ chức ngay sau khi ban hành

Theo Thông tư 58/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 22/8/2026, các cơ sở giáo dục đại học phải công khai quy chế tổ chức và hoạt động trên cổng thông tin điện tử chậm nhất một ngày làm việc sau khi ban hành.

Trong vòng 5 ngày làm việc, nhà trường cũng phải gửi quyết định ban hành quy chế tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và UBND cấp tỉnh để phục vụ công tác quản lý, giám sát.

Điều chỉnh quy định về tổ chức trường mầm non

Thông tư 51/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, sửa đổi một số quy định về điều lệ trường mầm non.

Thông tư bổ sung nhiệm vụ của trường trong huy động trẻ đến lớp, giáo dục hòa nhập, phổ cập giáo dục mầm non; điều chỉnh quy định về biển tên trường phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời quy định rõ hơn về quản lý của UBND cấp xã và cơ chế hoạt động của hội đồng trường tại các cơ sở mầm non dân lập.

Ngoài các quy định trên, từ ngày 7/8/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bãi bỏ toàn bộ 11 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục thể chất, y tế trường học, an toàn giao thông, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và một số lĩnh vực quản lý giáo dục khác, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và đồng bộ với các quy định mới.

Nguồn: https://vtv.vn/nhung-chinh-sach-giao-duc-moi-co-hieu-luc-tu-thang-8-2026-100260731231333619.htm