Thanh Hóa là địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành 100% việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Sau 3 ngày triển khai đợt cao điểm (từ 3 đến 5/7/2026), Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, về đích sớm hơn kế hoạch 1 ngày.

Với kết quả này, Thanh Hóa trở thành địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước đến thời điểm hiện nay hoàn thành 100% việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ theo Kế hoạch cao điểm của Bộ Công an.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 2 đợt và đã thu nhận được hơn 37.800 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Theo kế hoạch, đợt thu nhận thứ ba này được tổ chức từ ngày 3 đến 6/7/2026 với khoảng 1.463 mẫu ADN cần lấy. Tuy nhiên, nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, địa phương cùng tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, việc thu nhận đã hoàn thành chỉ sau 3 ngày, với 1.239 mẫu ADN được thu nhận trực tiếp, sớm hơn kế hoạch 1 ngày.

Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đang cư trú ngoài tỉnh, vẫn tiếp tục vắng mặt tại thời điểm thu nhận, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với công an các địa phương nơi thân nhân đang sinh sống để tổ chức thu nhận theo quy định; đồng thời hướng dẫn cụ thể các gia đình thực hiện việc lấy mẫu tại nơi cư trú.

Đáng chú ý, trong 2 đợt thu nhận đầu tiên, Công an tỉnh Thanh Hóa là địa phương tiên phong trong cả nước chủ động tham mưu huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Tổng nguồn kinh phí huy động trên địa bàn tỉnh đạt gần 83 tỷ đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tự nguyện đóng góp hơn 3,5 tỷ đồng. Đối với đợt thu nhận lần thứ ba, kinh phí được Bộ Công an bảo đảm theo Kế hoạch cao điểm triển khai trên phạm vi toàn quốc. Nhờ đó, toàn bộ việc thu nhận mẫu ADN của cả ba đợt đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí đối với thân nhân liệt sĩ. Đến nay, từ cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ được xây dựng trên phạm vi cả nước, Thanh Hóa đã có 8 liệt sĩ được xác định danh tính.

Việc Thanh Hóa trở thành địa phương đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện nay hoàn thành 100% thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ không chỉ khẳng định sự chủ động, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm của Công an tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ; quan trọng hơn, đó là góp phần làm giàu cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, góp phần đẩy nhanh tiến độ đối sánh thông tin, dữ liệu, rút ngắn hành trình tìm kiếm, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lê Quỳnh