Quyết tâm hoàn thành thu nhận 100% mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Từ ngày 3 - 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai đợt cuối thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thành việc thu nhận hơn 1.600 mẫu còn lại chưa được lấy trong hai đợt trước.

Thân nhân liệt sĩ thực hiện lấy mẫu ADN tại trạm thu nhận phường Đông Quang

Thực hiện đợt cao điểm của Bộ Công an về thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch triển khai hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN đối với toàn bộ thân nhân liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, lực lượng Công an sẽ tổ chức rà soát, xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin thân nhân liệt sĩ và thu nhận mẫu ADN đối với 100% trường hợp chưa được lấy mẫu trong các đợt trước để bổ sung vào ngân hàng gen, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, qua hai đợt triển khai, lực lượng công an đã phối hợp với Sở Nội vụ và chính quyền các địa phương thu nhận được 37.808 trong tổng số 39.211 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Hơn 1.600 trường hợp còn lại chưa được lấy mấu chủ yếu do vắng mặt tại địa phương vào thời điểm tổ chức thu nhận.

Để đợt cuối đạt kết quả cao, công an các xã, phường đã tập trung rà soát, cập nhật danh sách, đối chiếu thông tin từng trường hợp, bảo đảm thu nhận đúng người, đúng đối tượng, đúng thân nhân theo quy định; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng phục vụ công tác thu nhận mẫu.

Ông Trần Nghị, thân nhân liệt sĩ, từ tỉnh Sơn La trở về Thanh Hóa để thực hiện lấy mẫu ADN.

Công an tỉnh bố trí 8 trạm thu nhận ADN tại các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với những thân nhân tuổi cao, sức yếu hoặc không có khả năng đi lại, các tổ công tác sẽ trực tiếp đến tận nhà để lấy mẫu.

Song song với việc tổ chức thu nhận, Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ và chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát, đối chiếu, bổ sung thông tin nhằm bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác trước khi đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ngân hàng gen.

Để hoàn thành mục tiêu thu nhận 100% số mẫu còn lại, đơn vị đã xây dựng phương án triển khai cụ thể cho từng địa bàn, phân công rõ trách nhiệm cho các tổ công tác và công an các xã, phường. Mọi quy trình từ thu nhận, quản lý đến cập nhật dữ liệu đều được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm chính xác, đúng đối tượng, quyết tâm không để sót bất kỳ trường hợp đủ điều kiện nào. Trung tá Lê Thị Tuyết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh

Việc hoàn thành thu nhận mẫu ADN không chỉ tạo cơ sở để đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc của các cấp, các ngành và lực lượng công an đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Lê Quỳnh