Thanh Hóa giành 2 HCB tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi tại tỉnh Khánh Hòa, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 đã khép lại, quy tụ hơn 12.000 vận động viên trên cả nước. Ở giải đấu có chất lượng chuyên môn cao và sự góp mặt của nhiều chân chạy hàng đầu Việt Nam, các VĐV Thanh Hóa đã để lại dấu ấn với 2 tấm HCB đáng khích lệ.

Bùi Thị Thu Hà giành HCB nội dung 5 km nữ tuyển.

Điểm sáng nổi bật thuộc về VĐV Bùi Thị Thu Hà khi xuất sắc giành HCB nội dung 5 km nữ tuyển với thành tích 17 phút 15 giây. Thu Hà chỉ xếp sau nhà vô địch SEA Games 33 Nguyễn Thị Oanh - người tiếp tục khẳng định vị thế khi có lần thứ 10 liên tiếp giành ngôi vô địch nội dung này tại giải.

Đây được đánh giá là thành tích rất đáng ghi nhận đối với Bùi Thị Thu Hà, nhất là trong bối cảnh chân chạy xứ Thanh vừa được HLV Trần Văn Sỹ điều chỉnh sang nội dung marathon. Trước đó, tại SEA Games 33, Thu Hà đã giành HCĐ - tấm huy chương mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên điền kinh Thanh Hóa có VĐV đạt thành tích ở nội dung marathon tại đấu trường khu vực.

Bộ ba Trịnh Yến Linh - Lê Thị Bích - Bùi Thị Thu Hà mang về tấm HCB nội dung đồng đội 5 km nữ tuyển cho điền kinh Thanh Hoá.

Không chỉ có thành tích cá nhân, các chân chạy xứ Thanh còn cho thấy sự ổn định và chiều sâu lực lượng khi giành thêm HCB đồng đội 5 km nữ tuyển. Thành tích này đến từ sự đóng góp của bộ ba VĐV: Bùi Thị Thu Hà (hạng 2), Lê Thị Bích (hạng 12) và Trịnh Yến Linh (hạng 13), với tổng điểm 27.

Ở nội dung này, đoàn Hưng Yên giành vị trí nhất, trong khi Quảng Ninh xếp thứ ba. Đây cũng là nội dung mà điền kinh Thanh Hóa nhiều năm qua thường xuyên góp mặt trong tốp 3 toàn quốc, tiếp tục khẳng định thế mạnh truyền thống.

Sơ đồ đường chạy 5 km.

Bùi Thị Thu Hà tiếp tục ghi dấu ấn cho điền kinh xứ Thanh.

Giải năm nay diễn ra trong không khí sôi động, mang thông điệp “Đón ánh bình minh”, đồng thời gắn với nhiều sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và địa phương đăng cai. Các vận động viên tranh tài ở nhiều cự ly, từ 5 km, 10 km, 21,1 km đến marathon 42,195 km, ở cả hệ chuyên nghiệp và phong trào.

Với 2 tấm HCB giành được, điền kinh Thanh Hóa tiếp tục duy trì thành tích ổn định ở sân chơi quốc gia, tạo tiền đề hướng tới các mục tiêu lớn hơn trong năm 2026. Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 68 năm 2027 dự kiến sẽ được tổ chức tại Bắc Ninh.

Một số kết quả nổi bật của giải: Toàn đoàn: Nhất Quân đội, Nhì Gia Lai, Ba Khánh Hòa. Marathon nam: Hoàng Nguyên Thanh (2:22:19), Phạm Ngọc Phan (2:24:17), Nguyễn Văn Lai (2:25:30). Marathon nữ: Phạm Thị Hồng Lệ (2:42:06), Hoàng Thị Ngọc Hoa (2:44:13), Phạm Huỳnh Yến Thư (2:51:06). 21 km nam tuyển: Dương Minh Hùng (1:10:03), Nguyễn Lê Hoàng Vũ (1:10:44), Lương Xuân Sơn (1:12:38). 21 km nữ tuyển: Lê Thị Lam (1:20:18), Hoàng Thị Ngọc Anh (1:20:23), Nguyễn Thị Thúy Vân (1:20:44). 10 km nam tuyển: Lương Đức Phước (31:55), Phạm Tiến Sản (32:05), Đào Minh Chí (32:11). 5km nữ tuyển: Nguyễn Thị Oanh (16:30), Bùi Thị Thu Hà (17:15), Nguyễn Thu Quyên (17:36)

Hoàng Sơn