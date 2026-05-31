PSG bảo vệ thành công ngôi vương Champions League; CLB Đồng Nai vô địch giải hạng nhất, chính thức thăng hạng V.League

HLV Ancelotti khẳng định giữ Neymar ở lại đội tuyển Brazil dự World Cup 2026; Liverpool gây sốc khi sa thải HLV Arne Slot; Thầy bói danh tiếng dự đoán Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (31/5).

CLB Đồng Nai vô địch giải Hạng nhất, chính thức thăng hạng V.League

Trong trận đấu then chốt diễn ra chiều 30/5, CLB Đồng Nai đã xuất sắc đánh bại CLB Long An với tỷ số 3-0, qua đó sớm giành chức vô địch giải Hạng nhất Quốc gia 2025-2026 và tấm vé thăng hạng V-League mùa giải tới.

Công Phượng là người hùng của đội chủ nhà trong trận đấu này (Ảnh: Đồng Nai FC).

Công Phượng một lần nữa chứng minh vai trò thủ lĩnh khi trực tiếp kiến tạo hai bàn thắng cho Alex Sandro và Xuân Trường, trước khi tự mình ghi bàn ấn định chiến thắng thuyết phục. Với 50 điểm, hơn đội xếp sau 5 điểm khi giải chỉ còn một vòng đấu, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã chính thức tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá địa phương.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của tập thể giàu kinh nghiệm, khép lại hành trình thăng hạng đầy ấn tượng.

Liverpool gây sốc khi sa thải HLV Arne Slot

Trong thông báo gây bất ngờ vào tối 30/5, Liverpool đã chính thức quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Arne Slot. Quyết định này được đưa ra sau một mùa giải đáng thất vọng khi “Lữ đoàn đỏ” chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 tại Premier League, trái ngược hoàn toàn với thành tích vô địch mùa trước.

Arne Slot bị sa thải chỉ sau một năm giúp Liverpool vô địch Premier League (Ảnh: Getty).

Lối chơi của chiến lược gia người Hà Lan không chỉ gây phẫn nộ cho người hâm mộ mà còn vấp phải sự chỉ trích từ các trụ cột trong đội.

Hiện tại, CLB đang đẩy nhanh quá trình tìm kiếm người kế nhiệm, với Andoni Iraola – cựu HLV Bournemouth – đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho “ghế nóng” tại Anfield sau khi để lại dấu ấn lớn bằng việc đưa Bournemouth giành vé dự Europa League.

HLV Ancelotti khẳng định giữ Neymar ở lại đội tuyển Brazil dự World Cup 2026

Bất chấp những nghi vấn về tình trạng chấn thương nghiêm trọng và làn sóng phản đối từ dư luận, HLV Carlo Ancelotti đã chính thức dập tắt mọi đồn đoán về tương lai của Neymar tại đội tuyển Brazil.

Ancelotti chắc chắn chịu rất nhiều áp lực về Neymar.

Trong buổi họp báo mới nhất, chiến lược gia người Italy khẳng định sẽ không có bất kỳ sự thay thế nhân sự nào và Neymar vẫn nằm trong kế hoạch tại World Cup 2026. HLV Ancelotti bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào kinh nghiệm của ngôi sao 34 tuổi, sẵn sàng chờ đợi anh hồi phục nếu không kịp góp mặt ở trận mở màn gặp Morocco.

Với quyết định này, Selecao đặt niềm tin vào khả năng tạo khác biệt của Neymar, đồng thời chịu áp lực lớn về tốc độ hồi phục của cầu thủ này trong hành trình sắp tới.

Thầy bói danh tiếng dự đoán Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026

Michael Bruno, “thầy bói” người Brazil từng dự đoán chính xác ba nhà vô địch World Cup liên tiếp (2010, 2014, 2018), vừa gây chú ý khi khẳng định Bồ Đào Nha sẽ đăng quang tại World Cup 2026.

HLV Roberto Martinez công bố danh sách tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026 tại Lisbon, Bồ Đào Nha hôm 19/5. Ảnh: AP

Bất chấp việc nhà cái châu Âu đánh giá Tây Ban Nha là ứng viên số một, Bruno vẫn đặt trọn niềm tin vào dàn sao của HLV Roberto Martinez, với Cristiano Ronaldo là đầu tàu. Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo Brazil sẽ tiếp tục lỡ hẹn với vinh quang nếu vẫn đặt kỳ vọng vào Neymar – người được cho là không đảm bảo thể lực.

Dù Bồ Đào Nha chỉ đứng thứ sáu trong danh sách ứng viên của các nhà cái, dự đoán táo bạo này đang thổi bùng hy vọng cho người hâm mộ trước thềm giải đấu tại Bắc Mỹ.

PSG đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu, bảo vệ thành công ngôi vương Champions League

Trận chung kết Champions League kịch tính tại Puskas Arena đã khép lại với chiến thắng dành cho PSG sau loạt luân lưu cân não (thắng 4-3).

Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia, khiến Arsenal chịu phạt đền. Ảnh: AP

Dù Arsenal có khởi đầu như mơ nhờ bàn mở tỷ số của Kai Havertz ngay phút thứ 6 và duy trì hệ thống phòng ngự kỷ luật, nhưng sai lầm của Mosquera đã tạo điều kiện để Dembele san bằng cách biệt từ chấm phạt đền ở phút 64.

Đội trưởng Marquinhos nâng Cup Champions League trong lễ đăng quang của PSG. Ảnh: AP

Sau 120 phút bất phân thắng bại, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã giúp PSG lên ngôi lần thứ hai liên tiếp, ghi danh vào lịch sử cùng các đại gia như Real Madrid hay Ajax. Với Arsenal, dù để lỡ chiếc cúp châu Âu đầu tiên, “Pháo thủ” vẫn có thể ngẩng cao đầu khép lại mùa giải lịch sử với danh hiệu Ngoại hạng Anh.

