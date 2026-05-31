Nước mắt và những tấm huy chương của nữ đô vật xứ Thanh

Từ cô gái từng bật khóc sau những buổi tập vì áp lực và mệt mỏi, Đặng Thị Linh đang từng bước khẳng định vị thế của mình ở đấu trường quốc tế. Sau nhiều năm thống trị sân chơi quốc nội với 7 lần liên tiếp vô địch quốc gia và giành hai HCV SEA Games, năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình đặc biệt của nữ đô vật xứ Thanh khi cô liên tiếp ghi dấu ấn ở đấu trường châu lục và thế giới.

HLV Nguyễn Minh Dương luôn là người đồng hành, dìu dắt Đặng Thị Linh trên hành trình chinh phục những đỉnh cao của môn vật.

Cuối tháng 4/2026, Đặng Thị Linh thi đấu ấn tượng để giành HCB hạng cân 70kg nữ tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á. Chỉ ít ngày sau, cô tiếp tục tạo tiếng vang lớn khi giành HCV tại Giải vô địch Vật bãi biển thế giới (Beach Wrestling World Series) tổ chức tại Đà Nẵng - giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của Liên đoàn Vật thế giới (UWW).

Những kết quả ấy không chỉ cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của Đặng Thị Linh mà còn mở ra kỳ vọng mới cho vật Thanh Hóa và vật Việt Nam ở đấu trường châu lục trong thời gian tới.

Ít ai biết rằng, hành trình đến với môn vật của Đặng Thị Linh bắt đầu từ một cơ duyên rất tình cờ. Khi còn học THPT tại quê nhà xã Nga Sơn, Linh tham gia thi đấu đẩy gậy cho trường và được HLV Nguyễn Minh Dương phát hiện, tuyển lên tập luyện. “Lúc đó, em không hình dung được gì về bộ môn vật hay tương lai cả. Chỉ đến khi được thầy cô dìu dắt, định hướng, em mới thật sự cảm nhận thấy sự gắn bó với bộ môn này”, Linh nhớ lại.

Với Linh, HLV Nguyễn Minh Dương không chỉ là người phát hiện năng khiếu mà còn là người đặt nền móng cho cả sự nghiệp của cô. Chính sự gần gũi, nghiêm khắc và tận tâm của người thầy đã giúp Linh trưởng thành cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh.

Nhớ lại những ngày đầu tập luyện, Linh thừa nhận đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp. Gia nhập đội tuyển khá muộn so với nhiều VĐV cùng lứa, cô phải “đốt cháy giai đoạn” để bắt kịp cường độ tập luyện chuyên nghiệp. “Có những hôm tập xong em khóc vì thấy quá áp lực. Khóc xong lại tập tiếp. Em không khóc vì đau mà vì thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa”, Linh chia sẻ.

Do thi đấu ở hạng cân lớn nhất của nữ, cô thường xuyên được sắp xếp tập cùng các VĐV nam để nâng cao thể lực và khả năng đối kháng. Chính môi trường khắc nghiệt ấy đã tôi luyện nên một Đặng Thị Linh mạnh mẽ và giàu ý chí như hôm nay.

Nói về cô học trò đặc biệt của mình, HLV Nguyễn Minh Dương cho biết điều giúp Linh khác biệt với nhiều VĐV khác chính là tinh thần cầu tiến và ý thức hoàn thiện bản thân. Linh luôn có khát vọng vươn lên, không chỉ học hỏi trong chuyên môn mà còn chủ động trau dồi kỹ năng sống, kiến thức xã hội và nhiều lĩnh vực khác. Phẩm chất đáng quý nhất của Linh ngoài chuyên môn là tinh thần tôn sư trọng đạo và luôn học hỏi từ những người xung quanh.

Con đường thể thao của Đặng Thị Linh cũng từng có lúc tưởng chừng dang dở. Sau ASIAD 19 năm 2022, nữ đô vật này rơi vào trạng thái thất vọng vì không đạt được mục tiêu đề ra. Cô từng xin nghỉ tập vì nghĩ rằng bản thân không còn đủ khả năng để tiếp tục cống hiến. Nhưng cũng chính trong giai đoạn ấy, sự động viên của ban huấn luyện, đồng đội và gia đình đã giúp cô lấy lại tinh thần.

Sự trở lại mạnh mẽ đã giúp Đặng Thị Linh tiếp tục bảo vệ thành công 7 chức vô địch quốc gia liên tiếp và đặc biệt là tạo nên dấu mốc đáng nhớ trong năm 2026.

Theo HLV Nguyễn Minh Dương, tấm HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á cùng HCV tại Beach Wrestling World Series là bước tiến mang tính lịch sử đối với cá nhân Đặng Thị Linh cũng như vật Thanh Hóa.

Không chỉ tiến bộ về chuyên môn, nữ đô vật quê Nga Sơn còn trưởng thành rõ rệt về tâm lý thi đấu quốc tế. Theo HLV Minh Dương, nếu như tại SEA Games 31 và 32, Linh chủ yếu thể hiện sức mạnh và sự lì lợm, thì hiện tại cô cho thấy sự hoàn thiện đáng kể về kỹ chiến thuật, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh ở các giải đấu lớn.

Ở tuổi 25, Đặng Thị Linh đang ở giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp. Nữ đô vật này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn tại ASIAD sắp tới.

Bài và ảnh: Hoàng Sơn