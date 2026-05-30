Liên đoàn Yoga Thanh Hóa ra quân huấn luyện & thi đấu các giải lớn trong năm 2026

Duy Tính
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/5, Liên đoàn Yoga Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện và thi đấu Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) Yoga quốc gia, Giải vô địch trẻ Yoga quốc gia lần thứ V và Giải Yoga Thiếu niên & Nhi đồng toàn quốc lần thứ VIII, năm 2026.

Phó Giám đốc Sở VH,TT& DL Nguyễn Duy Tự và lãnh đạo Liên đoàn Yoga Thanh Hóa chụp hình lưu niệm cùng các HLV & VĐV đội tuyển Yoga Thanh Hóa.

Trong năm 2026, các đội tuyển Yoga Thanh Hóa sẽ tham dự 3 giải đấu lớn bao gồm: Giải vô địch các CLB Yoga quốc gia, Giải vô địch trẻ Yoga quốc gia lần thứ V và Giải Yoga Thiếu niên & Nhi đồng toàn quốc lần thứ VIII, năm 2026. Đây là những giải đấu dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 mà Thanh Hóa là đơn vị chủ nhà.

Chủ tịch Liên đoàn Yoga Thanh Hóa Phạm Thị Việt Nga phát biểu tại lễ ra quân.

Tại buổi lễ, đại diện Liên đoàn Yoga Thanh Hóa đã công bố danh sách các trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên (VĐV) của Thanh Hóa tham dự các giải đấu này. Theo đó, tại Giải vô địch các CLB Yoga quốc gia năm 2026, Thanh Hóa sẽ tham dự với 40 VĐV tranh tài ở các nội dung thi đấu của giải, còn tại Giải Yoga Thiếu niên & Nhi đồng toàn quốc lần thứ VIII, đoàn Thanh Hóa tham dự với 42 VĐV. Đây là những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc nhất của phong trào yoga trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay.

Các VĐV Yoga Thanh Hóa trình diễn một số tiết mục đặc sắc trong buổi lễ ra quân.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Nguyễn Duy Tự khen ngợi tinh thần tập luyện của các VĐV trong thời gian qua, đồng thời chúc các đoàn Yoga tỉnh Thanh Hóa bình tĩnh, tự tin, thi đấu với quyết tâm, sự nỗ lực cao nhất để giành thứ hạng, thành tích tốt tại các giải đấu sắp tới. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự phát triển và lớn mạnh của phong trào Yoga trên địa bàn tỉnh và có sự đóng góp cho phong trào yoga toàn quốc.

Phó Giám đốc Sở VH TT & DL Nguyễn Duy Tự phát biểu động viên & chia sẻ với các đoàn VĐV Yoga Thanh Hóa tại lễ ra quân.

Mặc dù mới được thành lập vào cuối năm 2023, nhưng Liên đoàn Yoga Thanh Hóa đã gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng như: Xếp thứ Nhì toàn đoàn tại Giải Cup các CLB Yoga quốc gia lần thứ III, xếp thứ Nhì toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ Yoga quốc gia và Giải Yoga Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc 2025. Trong khi đó, tại Giải Vô địch Yoga quốc gia năm 2025, các VĐV Thanh Hóa đã giành được 2 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ.

Đoàn VĐV Yoga Thanh Hóa quyết tâm giành thành tích cao nhất tại các giải đấu trên sân nhà sắp tới.

Theo kế hoạch, Giải vô địch CLB Yoga quốc gia, Giải vô địch trẻ Yoga quốc gia lần thứ V và Giải Yoga Thiếu niên & Nhi đồng toàn quốc lần thứ VIII, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 – 28/6 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao phường Sầm Sơn.

