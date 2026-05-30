Quyết tâm đưa Vovinam phát triển sâu rộng, bền vững và lan tỏa mạnh mẽ

Anh Tuân
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/5, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2026 với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục đưa Vovinam phát triển sâu rộng, bền vững và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Sáng 30/5, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2026 với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục đưa Vovinam phát triển sâu rộng, bền vững và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị.

5 tháng đầu năm tập thể Ban Chấp hành Liên đoàn luôn đoàn kết, nhất trí khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo trong việc điều hành hoạt động. Qua đó phong trào Vovinam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật trên cả lĩnh vực thể thao thành tích cao, phong trào quần chúng và công tác xã hội hóa, khẳng định vị thế của võ đạo dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay Vovinam phát triển mạnh, phủ khắp các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là trong học đường. Hiện toàn tỉnh có gần 200 CLB với 3.200 võ sinh tập luyện thường xuyên.

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

5 tháng đầu năm Liên đoàn Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội diễn các CLB Vovinam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ với sự tham gia của gần 200 cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đến từ 13 Câu lạc bộ Vovinam mạnh truyền thống trên toàn tỉnh. Tổ chức chấm thi và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trình độ cho 708 võ sinh thuộc các CLB Vovinam trong tỉnh. Tập huấn cho 100 môn sinh thuộc các CLB trong tỉnh có trình độ từ Hoàng đai trở lên, chuẩn bị cho kỳ thi Trung đẳng Vovinam vào năm 2027.

Liên đoàn phối hợp cùng đội tuyển Vovinam của tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng VĐV chất lượng tham gia các giải quốc gia, quốc tế. Trong tháng 4/2026, Vovinam Thanh Hóa tham gia Giải vô địch các đội mạnh Vovinam quốc gia lần thứ XVII năm 2026 tại tỉnh Quảng Ngãi, giành 4HCV , 10 HCB, 5 HCĐ, xếp vị trí thứ 3 toàn quốc.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Với đóng góp nổi bật trong công tác phát triển, lan tỏa tinh thần Việt Võ Đạo và xây dựng phong trào Vovinam trong cộng đồng, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cũng vừa được Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái đã tổ chức lễ trao Hồng đai danh dự.

Với mục tiêu tăng số lượng CLB, số lượng võ sinh tập luyện thường xuyên từ 3.300 - 3.400 người trong thời gian tới Liên đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh Vovinam; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình phối hợp phát triển Vovinam trong trường học và tập huấn chuyên môn kỹ thuật, và bồi dưỡng Luật thi đấu cho các giáo viên TDTT tại các trường học trong tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh chuẩn bị tốt lực lượng VĐV tham gia các giải đấu. Qua đó tiếp tục đưa Vovinam phát triển sâu rộng, bền vững và lan tỏa mạnh mẽ ra khu vực và thế giới.

Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam, các HLV, võ sinh Vovinam tham gia lễ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Lộc.

Cũng trong sáng nay, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Thanh Hóa, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa đã tổ chức lễ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Lộc - người sáng lập môn phái Việt võ đạo, nay môn Vovinam.

Lãnh đạo Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ cố võ sư Nguyễn Lộc.

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa Nguyễn Hồng phong trao quyết định kết nạp hội viên mới.

Lễ tưởng niệm là dịp để các HLV, võ sinh các CLB trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, biểu diễn võ thuật; đồng thời ôn lại lịch sử ra đời, quá trình phát triển của bộ môn Vovinam. Qua đó mỗi võ sư, võ sinh tự soi rọi lại bản thân, tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị cốt lõi của môn phái.

