Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Thanh Hóa ghi dấu ấn với 11 HCV tại giải lặn Đông Nam Á 2025

Hoàng Sơn
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Khép lại giải lặn vô địch Đông Nam Á 2025 và giải trẻ châu Á (khu vực Đông Nam Á) tổ chức tại Indonesia, các vận động viên Thanh Hóa đã có giải đấu thành công với tổng cộng 11 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, góp phần quan trọng vào thành tích dẫn đầu toàn đoàn của đội tuyển lặn Việt Nam.

Thanh Hóa ghi dấu ấn với 11 HCV tại giải lặn Đông Nam Á 2025

Khép lại giải lặn vô địch Đông Nam Á 2025 và giải trẻ châu Á (khu vực Đông Nam Á) tổ chức tại Indonesia, các vận động viên Thanh Hóa đã có giải đấu thành công với tổng cộng 11 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, góp phần quan trọng vào thành tích dẫn đầu toàn đoàn của đội tuyển lặn Việt Nam.

Thanh Hóa ghi dấu ấn với 11 HCV tại giải lặn Đông Nam Á 2025

Các VĐV lặn Thanh Hóa góp công lớn trong thành tích đứng đầu giải Vô địch Đông Nam Á 2025.

Tại giải vô địch Đông Nam Á, những gương mặt Thanh Hóa tiếp tục thi đấu nổi bật. Nữ tuyển thủ Cao Thị Duyên trở thành điểm sáng lớn nhất với 6 HCV ở các nội dung 50m chân vịt đôi, 100m chân vịt đôi, tiếp sức 4x50m vòi hơi chân vịt, 4x100m vòi hơi chân vịt, 4x100m chân vịt đôi và 4x100m hỗn hợp chân vịt đôi; cùng 1 HCĐ nội dung 200m chân vịt đôi.

Thanh Hóa ghi dấu ấn với 11 HCV tại giải lặn Đông Nam Á 2025

Cao Thị Duyên tiếp tục ghi dấu ấn với 6 HCV và 1 HCĐ.

VĐV Đặng Trọng Minh đóng góp HCB 50m chân vịt đôi, hoàn tất bảng thành tích ấn tượng của đoàn Thanh Hóa.

Kết quả nổi bật này không chỉ cho thấy sự tiến bộ của bộ môn lặn Thanh Hóa, mà còn khẳng định chất lượng đào tạo VĐV kế cận, đóng góp quan trọng vào thành công chung của đội tuyển lặn Việt Nam - đội tuyển đứng đầu giải vô địch Đông Nam Á 2025 với 31 HCV.

Ngoài các nội dung dành cho hệ vô địch, các VĐV xứ Thanh còn tranh tài những cự ly vô địch trẻ châu Á (dành cho VĐV khu vực Đông Nam Á) được tổ chức cùng điểm thi đấu tại Indonesia.

Ở giải đấu này, VĐV Hoàng Thị Anh Thư giành HCV tiếp sức 4x200m vòi hơi chân vịt. Trong khi đó, Lê Thị Nhung để lại ấn tượng đậm nét với HCV tiếp sức 4x100m vòi hơi chân vịt, 2 HCB (4x100m hỗn hợp chân vịt đôi; 50m vòi hơi chân vịt) cùng 2 HCĐ ở nội dung 100m vòi hơi chân vịt và 50m nín thở.

Lê Khương Duy tiếp tục mang về HCV 4x100m vòi hơi chân vịt, HCV 50m vòi hơi chân vịt và HCV tiếp sức 4x50m vòi hơi chân vịt, cho thấy sự vượt trội ở các nội dung tốc độ.

Hoàng Sơn

Từ khóa:

#Hcv #Đông nam á #lặn #Châu Á #Vô địch #Thành tích #Thành công #Vận động viên #Việt nam

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thăm, động viên các HLV, VĐV Thanh Hóa dự SEA Games 33

Thăm, động viên các HLV, VĐV Thanh Hóa dự SEA Games 33

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 03/12, tại Trung tâm Đào tạo VĐV Cấp cao quốc gia, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hóa do đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến thăm, gặp mặt và động viên các HLV, VĐV Thanh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh