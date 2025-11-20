Thanh Hóa ghi dấu ấn với 11 HCV tại giải lặn Đông Nam Á 2025

Khép lại giải lặn vô địch Đông Nam Á 2025 và giải trẻ châu Á (khu vực Đông Nam Á) tổ chức tại Indonesia, các vận động viên Thanh Hóa đã có giải đấu thành công với tổng cộng 11 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, góp phần quan trọng vào thành tích dẫn đầu toàn đoàn của đội tuyển lặn Việt Nam.

Các VĐV lặn Thanh Hóa góp công lớn trong thành tích đứng đầu giải Vô địch Đông Nam Á 2025.

Tại giải vô địch Đông Nam Á, những gương mặt Thanh Hóa tiếp tục thi đấu nổi bật. Nữ tuyển thủ Cao Thị Duyên trở thành điểm sáng lớn nhất với 6 HCV ở các nội dung 50m chân vịt đôi, 100m chân vịt đôi, tiếp sức 4x50m vòi hơi chân vịt, 4x100m vòi hơi chân vịt, 4x100m chân vịt đôi và 4x100m hỗn hợp chân vịt đôi; cùng 1 HCĐ nội dung 200m chân vịt đôi.

Cao Thị Duyên tiếp tục ghi dấu ấn với 6 HCV và 1 HCĐ.

VĐV Đặng Trọng Minh đóng góp HCB 50m chân vịt đôi, hoàn tất bảng thành tích ấn tượng của đoàn Thanh Hóa.

Kết quả nổi bật này không chỉ cho thấy sự tiến bộ của bộ môn lặn Thanh Hóa, mà còn khẳng định chất lượng đào tạo VĐV kế cận, đóng góp quan trọng vào thành công chung của đội tuyển lặn Việt Nam - đội tuyển đứng đầu giải vô địch Đông Nam Á 2025 với 31 HCV.

Ngoài các nội dung dành cho hệ vô địch, các VĐV xứ Thanh còn tranh tài những cự ly vô địch trẻ châu Á (dành cho VĐV khu vực Đông Nam Á) được tổ chức cùng điểm thi đấu tại Indonesia.

Ở giải đấu này, VĐV Hoàng Thị Anh Thư giành HCV tiếp sức 4x200m vòi hơi chân vịt. Trong khi đó, Lê Thị Nhung để lại ấn tượng đậm nét với HCV tiếp sức 4x100m vòi hơi chân vịt, 2 HCB (4x100m hỗn hợp chân vịt đôi; 50m vòi hơi chân vịt) cùng 2 HCĐ ở nội dung 100m vòi hơi chân vịt và 50m nín thở.

Lê Khương Duy tiếp tục mang về HCV 4x100m vòi hơi chân vịt, HCV 50m vòi hơi chân vịt và HCV tiếp sức 4x50m vòi hơi chân vịt, cho thấy sự vượt trội ở các nội dung tốc độ.

Hoàng Sơn