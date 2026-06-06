Mở lối tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện

Sau quãng thời gian điều trị cắt cơn, giải độc, quay trở về với cuộc sống bình thường, hầu hết người cai nghiện đều mang theo hành trang “3 không”: “không nghề nghiệp ổn định”, “không vốn liếng” và “không có thiện cảm từ xã hội”. Những rào cản này khiến con đường hoàn lương của họ trở nên hết sức gập ghềnh, để rồi sẵn sàng quay trở lại với ma túy. Từ thực tiễn đó, Quyết định 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện được xem như “chìa khóa” mở lối cho họ tiếp cận nguồn vốn, dựng lại niềm tin và tái hòa nhập cộng đồng bằng lao động chân chính.

Công an xã Hồ Vương cùng cán bộ tín dụng ngân hàng chính sách xã hội tư vấn vay vốn cho người sau cai nghiện.

Mở cánh cửa sinh kế với nguồn vốn ưu đãi

Trở về nhà sau gần 1 năm cai nghiện tại cơ sở cai nghiện số 1, anh M.V.T ở xã Hồ Vương đã quen dần với nhịp sống bình yên nơi quê nhà. Hằng ngày, anh vừa phụ người mẹ già đan cói, vừa bận rộn sắp xếp hoa quả lên chiếc xe tải nhỏ, rong ruổi bỏ mối cho các cửa hàng trên địa bàn.

Thu nhập dần ổn định, anh T. mạnh dạn lên ý tưởng cho việc mở rộng kinh doanh, bắt đầu từ việc lập kênh bán hàng trên mạng xã hội. Khách hàng của anh hiện không chỉ có mặt trên địa bàn nơi anh sinh sống, mà còn có ở những xã lân cận, khu vực miền biển, miền núi của tỉnh. Điều anh trăn trở nhất lúc này là thiếu nguồn vốn để đầu tư phương tiện và xây dựng kho bảo quản hàng hóa tốt hơn. Với anh, đó không đơn thuần là kế hoạch làm ăn, mà còn là con đường để tự khẳng định bản thân sau những năm tháng lầm lỗi.

Do vậy, khi được lực lượng Công an xã Hồ Vương phổ biến Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện, anh T. ngay lập tức đăng ký vay vốn và thực hiện các thủ tục, hồ sơ giấy tờ cần thiết. Anh vui mừng chia sẻ: “Chính sách của Nhà nước với gia đình tôi như “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Có nguồn vốn ưu đãi, mình không chỉ có tiền làm ăn, mà chính việc phải thực hiện nghĩa vụ trả lãi vay hằng tháng sẽ tạo động lực cho mình chăm chỉ hơn, không còn ý định tìm đến ma túy nữa”.

Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra một công cụ tài chính mạnh mẽ, cụ thể hóa sự ghi nhận và hỗ trợ của Nhà nước đối với những người sau cai nghiện thật sự có mong muốn làm lại cuộc đời. Chính sách này cho phép người sau cai nghiện được vay vốn đến 4 triệu đồng/tháng để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, thời gian đào tạo không quá 3 tháng và được vay lên đến 200 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ dừng lại ở đối tượng cho vay là người sau cai nghiện, Quyết định 08 cũng cung cấp nguồn vốn vay lên tới 2 tỷ đồng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng người lao động là người sau cai nghiện. Điều này khuyến khích sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tổ hợp tác, hộ kinh doanh đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ tư tưởng kỳ thị cũng như thiết lập một cơ chế giám sát xã hội đối với người sau cai, góp phần bảo vệ kết quả cai nghiện một cách bền vững hơn.

Đưa chính sách đến “đúng người, đúng việc”

Một khoản vay đúng lúc có thể trở thành điểm tựa để một con người vượt qua mặc cảm, nỗ lực đứng dậy từ bóng tối quá khứ. Nhưng khoản vay ấy chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi đến “đúng người, đúng việc”.

Với quan điểm nhất quán đó, ngay khi Quyết định 08 chính thức có hiệu lực, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến điều kiện vay và mức vay vốn để người dân kịp thời nắm bắt chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Đồng thời, yêu cầu lực lượng công an cấp xã khẩn trương rà soát, xác minh, ghi nhận nhu cầu vay vốn của người sau cai nghiện trên địa bàn.

Tính đến ngày 2/6/2026, công an các địa phương đã xác minh, lập danh sách 116 trường hợp người sau cai nghiện có nhu cầu vay vốn với tổng số vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ đồng. Theo Thiếu tá Đinh Văn Trường, Tổ trưởng Tổ an ninh - phòng chống tội phạm, Công an xã Ba Đình, việc lập danh sách những người đủ điều kiện vay vốn theo Quyết định 08 đã được thực hiện rất chặt chẽ. Người sau cai được lập danh sách đề nghị vay vốn là những công dân có nhu cầu thực sự, có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, phù hợp với thực tiễn và đảm bảo năng lực trả nợ.

Về phía Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ tín dụng bám sát địa bàn, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm - vay vốn để bình xét cho vay, đảm bảo công khai, minh bạch, có sự chứng kiến của trưởng thôn, trưởng khu phố và đại diện các tổ chức có liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi xác định triển khai nhanh chóng, hiệu quả Quyết định 08 không chỉ là công việc được giao, mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ tín dụng để lan tỏa chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi đã chỉ đạo các chi nhánh tăng cường hướng dẫn người sau cai nghiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn, giải ngân nhanh chóng các khoản vay để người dân tiếp cận nguồn vốn kịp thời”.

Trong quá trình sử dụng vốn, ngân hàng chính sách xã hội sẽ cùng với lực lượng công an địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ tiết kiệm - vay vốn thực hiện giám sát, tăng cường hoạt động định hướng, đồng hành hỗ trợ để nguồn vốn có thể phát huy được hiệu quả cao nhất trong thực tiễn.

Những đồng vốn nghĩa tình được trao gửi hôm nay là cơ hội để người sau cai nghiện vượt qua khó khăn, viết tiếp cuộc đời mình bằng những trang mới tích cực hơn. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những con người đang quyết tâm hoàn lương. Từ đó, kéo giảm bền vững tỷ lệ tái nghiện sau cai và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các xã, phường “không ma túy” trong tương lai.

Bài và ảnh: Tuyết Hạnh