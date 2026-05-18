Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ

Từ nay đến khoảng 1 giờ 40 phút ngày 18/5, cảnh báo 5 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ gồm các tỉnh Lâm Đồng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

(Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến khoảng 1 giờ 40 phút ngày 18/5, cảnh báo 5 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ gồm các tỉnh Lâm Đồng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80-90mm.

Nhiều khu vực đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể gồm Đồng Kho, Mũi Né, Tuy Đức; Bắc Bình, Bắc Ruộng, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 5, Bảo Thuận, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Cư Jút, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đắk Mil, Đắk Song, Di Linh, Đông Giang, Đức An, Gia Hiệp, Hải Ninh, Hàm Kiệm, Kiến Đức, Lạc Dương, Nam Ban Lâm Hà, Nam Dong, Nhân Cơ, Ninh Gia, Bắc Gia Nghĩa, Cam Ly - Đà Lạt, Đông Gia Nghĩa, Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Nam Gia Nghĩa, Phú Thủy, Xuân Hương - Đà Lạt, Phan Rí Cửa, Quảng Tân, Quảng Tín, Suối Kiết, Tà Hine, Tân Minh, Thuận Hạnh, Trường Xuân.

Tại tỉnh Phú Thọ là các xã, phường: Bao La, Cao Phong, Kim Bôi, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Thống Nhất, Pà Cò, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tân Mai, Thung Nai, Tiền Phong, Toàn Thắng, Vân Sơn.

Đối với tỉnh Thanh Hóa là các xã, phường: Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Thạch, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Lam Sơn, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Mìn, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Quý Lương, Sao Vàng, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thọ Lập, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trung Lý, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng, Yên Thọ.

Các xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Quế Phong; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bạch Hà, Bạch Ngọc, Bích Hào, Bình Chuẩn, Bình Minh, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Đại Đồng, Đô Lương, Đông Hiếu, Giai Lạc, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hợp Minh, Hùng Chân, Hữu Khuông, Kim Bảng, Lương Sơn, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Quàng, Na Ngoi, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ, Nhân Hòa,Tây Hiếu, Thái Hòa, Quan Thành, Quang Đồng, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳnh Tam, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tiền Phong, Tri Lễ, Vân Du, Văn Hiến, Vân Tụ, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm các xã, phường: Bình Phú, Đak Đoa, Đăk Song, Kim Sơn, An Phú, Sơn Lang, Vĩnh Sơn; An Nhơn Tây, Ân Tường, Biển Hồ, Bình An, Bình Hiệp, Bình Khê, Canh Liên, Canh Vinh, Chơ Long, Chư Krey, Cửu An, Đak Pơ, Đak Sơmei, Hòa Hội, Hội Sơn, Ia Dreh, Ia Hiao, Ia Nan, Ia Pa, Ia Tul, Kon Gang, Kông Chro, Mang Yang, An Khê, Phù Mỹ Tây, Phú Thiện, Phú Túc, Pờ Tó, SRó, Tây Sơn, Uar, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ya Hội, Ya Ma.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá tại Hà Nội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông cho khu vực phường Bồ Đề, phường Long Biên đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Cảnh báo, từ khoảng 20 giờ đến 22 giờ ngày 17/5, vùng mây này gây mưa cho các phường, xã khác thuộc Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh ở vùng biển Quảng Ninh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa dông trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh (bao gồm vịnh Hạ Long).

Cảnh báo, trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục duy trì, gây mưa rào và dông cho vùng biển trên, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Theo TTXVN