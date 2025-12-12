Thanh Hóa đặt mục tiêu 100% cơ sở đạt chuẩn ATTP trong năm 2026

Sáng 12/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2025; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và phổ biến một số văn bản pháp luật mới về ATTP.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành hầu hết chỉ tiêu được UBND tỉnh và Sở Y tế giao, góp phần bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa, phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngay từ đầu năm, Chi cục đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng về ATTP, cùng các kế hoạch cao điểm dịp Tết, Tháng hành động vì ATTP, mùa du lịch và Tết Trung thu.

Công tác truyền thông – tập huấn được triển khai rộng khắp với lễ phát động Tháng hành động vì ATTP cấp tỉnh, 13 hội nghị mô hình điểm, 28 lớp tập huấn bếp ăn trường học, 26 lớp nâng cao năng lực tuyến huyện và nhiều lớp cho doanh nghiệp; đồng thời phát hành hơn 32.000 tờ rơi, 1.377 băng rôn và sản phẩm truyền thông đa nền tảng.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra là điểm nhấn với 1.205 cơ sở được kiểm tra, xử phạt hành chính 311 triệu đồng. Chi cục tiếp nhận, thẩm định 244 hồ sơ cấp giấy chứng nhận ATTP; tiếp nhận 96 bản tự công bố, 40 hồ sơ công bố sản phẩm và xác nhận 9 hồ sơ quảng cáo.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa, báo cáo kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Công tác giám sát được duy trì với 5.763 mẫu thực phẩm được kiểm tra nhanh và xét nghiệm. Năm 2025, đơn vị bảo đảm ATTP cho 19 sự kiện lớn, tổ chức 3 cuộc diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc; toàn tỉnh không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Chỉ tiêu tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí ATTP nâng cao (34%) chưa hoàn thành, do sáp nhập đơn vị hành chính và thiếu hạ tầng như chợ thực phẩm đạt chuẩn.

Năm 2026, Chi cục tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí và kế hoạch xây dựng xã, phường đạt chuẩn ATTP nâng cao giai đoạn 2026-2030, đồng thời giám sát ATTP tại các sự kiện lớn và tổ chức diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm.

Tập trung đẩy mạnh truyền thông, tập huấn, phấn đấu 100% cơ sở được cấp chứng nhận đủ điều kiện, giảm 30% vụ ngộ độc quy mô lớn và đạt trên 12% xã, phường đạt tiêu chí ATTP nâng cao. Cùng với đó, tăng cường thanh tra, giám sát và thực hiện các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa phổ biến một số văn bản pháp luật mới về ATTP.

Tô Hà