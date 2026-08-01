Cử nhân trẻ làm cán bộ thôn

Không chỉ được nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp đang tích cực đổi mới cách làm, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Anh Lê Văn Tôn, Bí thư chi bộ thôn Nghiêm Sênh, xã Quảng Ninh hướng dẫn người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, anh Dương Văn Phượng (SN 1984), cử nhân Trường Đại học Xây dựng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ Tổ dân phố Thiệu Dương 2, phường Hàm Rồng. Nhận nhiệm vụ mới, anh Phượng xác định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Anh Dương Văn Phượng chia sẻ: “Được Đảng bộ, chính quyền và bà con tín nhiệm giao nhiệm vụ là niềm vinh dự đối với tôi. Trên cương vị mới, tôi sẽ nỗ lực học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể chi bộ đoàn kết, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển địa phương, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân”.

Không chỉ tại phường Hàm Rồng, sau sắp xếp nhiều địa phương trong tỉnh đã mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, năng lực và tâm huyết đảm nhận các vị trí bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại phường Đông Tiến, anh Lê Công Tùng (SN 1990), tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y Thái Bình, được chỉ định giữ chức Tổ trưởng Tổ dân phố Dinh Xá. Trước đó, anh cùng gia đình kinh doanh thuốc và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Quá trình gắn bó với cơ sở giúp anh tích lũy kinh nghiệm, tạo được uy tín và nhận được sự tín nhiệm của Nhân dân.

Anh Lê Công Tùng cho biết: “Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân tôi. Thời gian tới, ban cán sự tổ dân phố sẽ phối hợp chặt chẽ với ban công tác mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận sau sắp xếp, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần xây dựng tổ dân phố ngày càng văn minh, phát triển”.

Có mặt tại nhà văn hóa thôn Nghiêm Sênh, xã Quảng Ninh, chúng tôi ghi nhận hình ảnh anh Lê Văn Tôn, bí thư chi bộ thôn cùng ban công tác mặt trận và các đoàn thể hướng dẫn người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Với nền tảng chuyên môn ngành quản lý nhà nước và nhiều năm công tác trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Nhân trước đây, anh nhanh chóng thích nghi với nhiệm vụ mới.

Theo lãnh đạo xã Quảng Ninh, sau sắp xếp, 11/11 thôn trên địa bàn đã kiện toàn đầy đủ đội ngũ bí thư chi bộ theo quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thực hiện tốt công tác rà soát, lựa chọn đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm. Số cấp ủy viên có trình độ đại học tăng từ 4 lên 9 đồng chí; tỷ lệ bí thư chi bộ có trình độ đại học tăng từ 5,3% lên 36,36%; tỷ lệ bí thư có trình độ trung cấp lý luận chính trị tăng từ 31,6% lên 45,45%. Cơ cấu đội ngũ cán bộ được trẻ hóa rõ nét, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành ở cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, việc bố trí nhiều cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố không chỉ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở mà còn tạo động lực đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng khoa học, hiện đại. Với kiến thức được đào tạo, khả năng ứng dụng công nghệ cùng tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi với Nhân dân, đội ngũ cán bộ trẻ đang từng bước khẳng định vai trò của mình, góp phần xây dựng thôn, tổ dân phố ngày càng phát triển, văn minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Linh Hương