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Sân bay Nội Bài thay đổi vị trí đón, trả khách và dừng đỗ xe từ ngày 3/8

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Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận Nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm thiểu ùn tắc cục bộ.

Sân bay Nội Bài thay đổi vị trí đón, trả khách và dừng đỗ xe từ ngày 3/8

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận Nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm thiểu ùn tắc cục bộ.

Sân bay Nội Bài thay đổi vị trí đón, trả khách và dừng đỗ xe từ ngày 3/8

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng phương án phân luồng giao thông mới. Ảnh: PV/Vietnam+

Từ ngày 3/8, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ thay đổi vị trí đón, trả khách nhằm hướng tới tối ưu hóa không gian, giảm thiểu ùn tắc cục bộ và mang lại trải nghiệm di chuyển thuận lợi nhất cho hành khách.

Cụ thể, từ 7h ngày 3/8, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp cùng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chính thức áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận Nhà ga hành khách T1 và T2.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh được triển khai tại cả Nhà ga hành khách T1 và T2 tập trung vào hệ thống đường giao thông tiếp cận nhà ga, khu vực sảnh đón, trả khách tại các tầng; phân làn, vị trí dừng đỗ và tổ chức giao thông đối với từng nhóm phương tiện và công năng sử dụng các bãi đỗ ôtô.

Các phương tiện gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải sẽ chịu tác động từ phương án phân luồng mới. Do đó, hành khách và tài xế có nhu cầu đưa, đón người tại sân bay cần chủ động cập nhật hướng dẫn, biển báo và tổ chức giao thông thực tế tại từng khu vực.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị hành khách và các lái xe theo dõi thông tin hướng dẫn chính thức, đồng thời tuân thủ việc phân làn, vị trí dừng đỗ và thời gian dừng đỗ được tổ chức tại sân bay.

Đặc biệt, tài xế đưa, đón khách cần quan sát kỹ hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, tránh dừng, đỗ sai vị trí hoặc đi nhầm luồng giao thông sau khi phương án mới được áp dụng.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách có kế hoạch đưa, đón người tại sân bay nên tìm hiểu trước phương án tổ chức giao thông mới để chủ động lộ trình, hạn chế phát sinh ùn tắc và các vi phạm không đáng có./.

Theo Vietnam+

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