Vượt khó thi công khu tái định cư Xa Mang

Khu tái định cư Xa Mang được đầu tư xây dựng đã khẳng định chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là quan tâm, chăm lo cuộc sống Nhân dân, đặt đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, việc triển khai dự án này gặp không ít khó khăn đòi hỏi tinh thần quyết tâm cao của cả chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Khu tái định cư Xa Mang, bản Ngàm, xã Sơn Điện đang được khẩn trương thi công.

Do ảnh hưởng của bão số 5 năm 2025, trên địa bàn xã biên giới Sơn Điện xuất hiện mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông suối dâng cao, kéo theo tình trạng lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu của Nhà nước và Nhân dân. Cá biệt, ngọn núi phía trên những ngôi nhà của người dân bản Xa Mang (nay là bản Ngàm) bị sạt trượt, nứt há, đe dọa trực tiếp an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai và kịp thời bố trí ngân sách đầu tư xây dựng khu tái định cư tập trung, nhằm di dời khẩn cấp toàn bộ 34 hộ dân với 171 nhân khẩu của bản này đến nơi an toàn.

Khu vực được lựa chọn làm địa điểm triển khai dự án là một quả đổi nằm ngay phía trước bản, cách khu dân cư Xa Mang không xa, vừa thuận lợi về giao thông vừa không làm xáo trộn sinh kế, đời sống người dân. Mặc dù khối lượng công việc trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là rất lớn, song xác định đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Điện đã tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời thực hiện các bước quy trình thủ tục, sớm triển khai dự án.

Tuy nhiên, trong tổng số hơn 4,5ha đất triển khai dự án, có tới hơn 1,6ha đất thuộc diện tích rừng tự nhiên. Đầu năm 2026, xã Sơn Điện đã chủ động thực hiện các bước, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để làm mặt bằng triển khai dự án. Bởi vậy, trong số 4 khu tái định cư tập trung được thực hiện trong năm 2026 theo quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, đây là dự án hoàn thiện thủ tục về đất đai và thực hiện khởi công xây dựng sớm nhất, trong tháng 4/2026.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, từ vốn ngân sách tỉnh. Tại đây, nhà thầu tổ chức đào đắp, san gạt hạ độ cao, tạo mặt bằng, làm đường giao thông, thi công hệ thống điện, cấp thoát nước, phục vụ di dời khẩn cấp toàn bộ số hộ dân ở khu dân cư Xa Mang đến nơi ở mới an toàn. Song, việc triển khai dự án gặp không ít khó khăn trong bối cảnh giá dầu trên thế giới tăng đột biến, kéo theo chi phí vận hành máy móc công trình tăng cao. Cùng với đó là tình trạng vật liệu xây dựng tăng giá và khan hiếm trong thời gian dài.

Đáng nói hơn, do vị trí triển khai dự án ở khu vực biên giới, cách xa các mỏ, bãi tập kết vật liệu xây dựng. Mặt bằng tái định cư lại cách xa Quốc lộ 217 với gần 10km, giao thông nhỏ hẹp, vượt qua nhiều ngầm, tràn, khe suối, xe trọng tải lớn không thể vào ra. Khu vực thi công lại thường xuyên có mưa lớn bất chợt, gây nhiều khó khăn trong việc vận chuyển nguyên vật liệu, vật tư và triển khai phương án thi công công trình.

Chủ tịch UBND xã Sơn Điện, ông Phạm Bá Tình cho biết: Với quyết tâm hoàn thành dự án trước mùa mưa bão năm 2026, xã Sơn Điện đã yêu cầu nhà thầu triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Công ty CP Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng đã huy động nguồn lực, dự trữ vật liệu xây dựng; tập trung phương tiện, thiết bị kỹ thuật và nhân công triển khai dự án cả ngày, đêm, làm thêm cả ngày nghỉ.

Theo báo cáo của UBND xã Sơn Điện, đến ngày 28/7/2026, dự án đã hoàn thành hơn 40% khối lượng công trình. Hiện tại nhà thầu đang tập trung san gạt, hạ độ cao, phấn đấu hoàn thành tạo mặt bằng trước ngày 15/8 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Việc thi công các hạng mục đường giao thông, điện, nước sinh hoạt sẽ được thực hiện ngay sau đó. UBND xã Sơn Điện cũng đang tuyên truyền vận động người dân chuẩn bị nguyên vật liệu, sẵn sàng làm nhà trên khu tái định cư sau khi có mặt bằng. Đồng thời chủ động kịch bản ứng phó với các tình huống thiên tai tại khu vực này.

Ông Hà Văn Suất, Trưởng bản Ngàm cho biết: Được tuyên truyền, vận động, toàn bộ hộ dân thuộc diện di dời đã đồng thuận và sẵn sàng đến khu tái định cư để xây dựng nhà ở. Dự kiến, sau khi có mặt bằng, việc xây dựng nhà ở sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm nay.

Bài và ảnh: Đỗ Đức