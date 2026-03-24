Thanh Hóa bổ sung kinh phí hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật cho các địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh vừa ban hành quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật cho các địa phương trên địa bàn tỉnh (đợt 1), nhằm kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Theo quyết định, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 215 tỷ đồng, được trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026. Nguồn kinh phí này sẽ được phân bổ cho nhiều địa phương, tập trung hỗ trợ các hộ sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh động vật theo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các đơn vị liên quan thực hiện cấp phát kinh phí kịp thời, đúng quy định; đồng thời có quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương trong quá trình triển khai, bảo đảm việc hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng chính sách.

UBND các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc xác định thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, cũng như quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Việc bổ sung kinh phí lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ người chăn nuôi sớm khắc phục hậu quả dịch bệnh, phục hồi sản xuất, góp phần ổn định nguồn cung và phát triển ngành chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh.

Danh sách các địa phương được hỗ trợ kinh phí hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật (đợt 1) xem tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)