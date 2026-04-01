Thanh Hóa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Chuyển đổi số

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Chuyển đổi số, trong đó phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Chuyển đổi số theo quan điểm 6 rõ.

Việc ban hành kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Chuyển đổi số, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các điểm mới, tinh thần và mục tiêu của Luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn thi hành. Cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tiễn, yêu cầu quản lý nhà nước và tình hình thực tế của tỉnh. Phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Chuyển đổi số theo quan điểm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Theo kế hoạch, các nội dung triển khai bao gồm: Tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nội dung của Luật Chuyển đổi số và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ để triển khai chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số, các hoạt động chuyển đổi số; Rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định của Luật Chuyển đổi số và đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn thi hành Luật.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai kế hoạch phải bám sát nội dung, tiến độ, yêu cầu tại Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Xác định rõ nội dung công việc, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn thực hiện và sản phẩm đầu ra; bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo, hình thức. Xác định lộ trình cụ thể thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ về xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đảm bảo sớm được ban hành, thực hiện thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định của Luật Chuyển đổi số. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật.

