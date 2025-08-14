Thắng tưng bừng, Việt Hùng Thanh Hoá điền tên vào vòng 1/8 giải Bóng đá U9 toàn quốc 2025

Chiều 14/8, tại lượt trận thứ 2 bảng B giải Bóng đá U9 toàn quốc – Toyota Cup 2025, U9 Việt Hùng Thanh Hoá tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua U9 Thái Bình với tỉ số 4-0, chính thức giành quyền vào vòng 1/8 trước một lượt đấu.

U9 Việt Hùng Thanh Hoá (áo xanh) có chiến thắng quan trọng trước U9 Thái Bình. (Ảnh: Gia Hân).

Trận đấu khởi đầu với thế trận thăm dò, cả hai đội chơi chặt chẽ và không vội vàng đẩy cao tốc độ. Hơn nửa thời gian của hiệp 1 trôi qua, U9 Việt Hùng Thanh Hoá là đội nhỉnh hơn, tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể tận dụng để sớm mở tỉ số.

Bước ngoặt đến ở phút 16, khi Bảo Anh bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội bóng xứ Thanh. Trên chấm 11m, thủ quân Sơn Bình dứt điểm chính xác, mở tỉ số 1-0.

Thủ quân Sơn Bình tiếp tục là người mở tỉ số cho U9 Việt Hùng Thanh Hoá.

Hưng phấn sau bàn thắng, các học trò của HLV Lê Văn Hân tiếp tục gia tăng sức ép và có bàn nhân đôi cách biệt ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Long Đăng đi bóng khéo léo loại bỏ hàng thủ Thái Bình rồi dứt điểm hiểm hóc, nâng tỉ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, ưu thế tiếp tục thuộc về Việt Hùng Thanh Hoá. Phút 22, Văn Phát tận dụng sai lầm của đối phương, dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 3-0. Chỉ 4 phút sau, Hà Sơn Bình đi bóng khéo léo bên cánh, chuyền vào thuận lợi để Văn Phát hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-0.

Trong khoảng thời gian còn lại, U9 Thái Bình tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng thủ môn Anh Phát đã chơi xuất sắc, đặc biệt là pha bay người đẩy cú sút phạt ở cự ly gần. Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-0 dành cho U9 Việt Hùng Thanh Hoá.

Với 2 trận toàn thắng, ghi 9 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần, U9 Việt Hùng Thanh Hoá đã chắc chắn có vé vào vòng 16 đội. Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 16/8, U9 Việt Hùng Thanh Hoá đối đầu U9 T&T VSH, U9 Thái Bình gặp U9 Ban Mê Ngọc Hùng. Kết quả của lượt trận này sẽ quyết định thứ hạng của bảng B.

Hoàng Sơn