Tháng bảy trên đất lửa anh hùng

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên mảnh đất Trường Sơn anh hùng vẫn luôn được các thế hệ hôm nay khắc ghi. Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng bảy tri ân, những người đồng đội năm xưa đã trở về các nghĩa trang và chiến trường xưa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Trở lại chiến trường xưa, tri ân đồng đội đã ngã xuống

Tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nhưng ông Lê Đình Thức, cựu thanh niên xung phong N237, Ban Xây dựng 67 Trường Sơn vẫn không thể quên những đồng đội đã ngã xuống và yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh niên xung phong Vạn Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Đình Thức, Cựu Thanh niên xung phong N237, Ban Xây dựng 67, Trường Sơn thắp hương tri ân các đồng đội nằm lại Nghĩa trang Liệt sĩ TNXP Vạn Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Rưng rưng trước phần mộ đồng đội, ông nhớ như in trận oanh kích ác liệt của địch khiến 26 cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong bị thương, 9 đồng đội anh dũng hy sinh.

Khi ấy, ông là một trong những người trực tiếp cùng đơn vị làm nhiệm vụ mai táng các liệt sĩ. Mỗi lần trở lại nghĩa trang, thắp nén hương trước phần mộ đồng đội, trong ông lại dâng lên niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc.

Bà Phạm Thị Thúy, cựu thanh niên xung phong N237, Ban Xây dựng 67 Trường Sơn thắp hương tri ân các đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ TNXP Vạn Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Cùng trở về chiến trường xưa, bà Phạm Thị Thúy, cựu thanh niên xung phong N237, Ban Xây dựng 67 Trường Sơn, không giấu được xúc động khi nhắc lại những năm tháng chiến đấu trên tuyến đường 16 - một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của địch giai đoạn 1969-1972. Dưới mưa bom, bão đạn, những đoàn thanh niên xung phong vẫn bền bỉ mở đường, san lấp hố bom, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm và đạn dược, bảo đảm mạch giao thông thông suốt.

Nhớ lại những năm tháng ấy, bà Thúy kể: “Có những chuyến gùi hàng từ sông Sê Băng Hiêng lên đường 9 - Nam Lào, chúng tôi xuất phát từ 2 giờ sáng, đến 20 giờ mới trở về”.

Cựu TNXP N237, Ban Xây dựng 67 Trường Sơn thắp hương tri ân các đồng đội đã hy sinh.

Chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh sau những trận oanh kích của địch, bà luôn khắc ghi sự chở che, đùm bọc của những người đã mãi mãi nằm lại chiến trường.

Với bà, mỗi chuyến trở về dâng hương là dịp bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những đồng đội đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Cựu TNXP N237, Ban Xây dựng 67 Trường Sơn và lãnh đạo xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm Ngã ba Dân Chủ.

Tuyến đường 16 - tuyến giao thông huyết mạch nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn - là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt, đồng thời cũng chất chứa biết bao mất mát, hy sinh của Đội Thanh niên xung phong N237.

Mỗi dịp tháng bảy, tại Nhà bia tưởng niệm Ngã ba Dân Chủ, các cựu thanh niên xung phong, chính quyền địa phương và các đơn vị lại thành kính dâng hương, tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Ông Nguyễn Trường Tam (ngoài cùng bên trái) và các cựu TNXP N237 dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Trường Tam, cựu thanh niên xung phong N237, Ban Xây dựng 67 Trường Sơn chia sẻ rằng, những chuyến trở về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ luôn là mong mỏi của những người lính Trường Sơn năm xưa.

Đó không chỉ là sự tri ân đối với đồng đội đã ngã xuống, mà còn là trách nhiệm của những người còn sống trước sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đội TNXP N237, Ban Xây dựng 67 Trường Sơn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại hang Tám Cô, đường 20 Quyết thắng.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mái tóc của những cựu thanh niên xung phong nay đã bạc màu thời gian, nhưng ký ức về những ngày mở đường, tải đạn, san lấp hố bom, giữ mạch giao thông luôn thông suốt vẫn còn nguyên vẹn.

Biết bao người đã mãi mãi nằm lại ở tuổi mười tám, đôi mươi để những đoàn xe tiếp tục vượt Trường Sơn, để tuyến chi viện chiến lược không bao giờ đứt mạch.

Những hàng bia lặng lẽ giữa màu xanh đại ngàn hôm nay như nhắc nhớ về một thế hệ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần viết nên bản hùng ca bất tử của dân tộc, làm nên hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước.

Tiếp nối truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước

Không chỉ là hoạt động tri ân, hành trình trở về chiến trường xưa của những cựu thanh niên xung phong còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và khơi dậy trách nhiệm đối với các thế hệ hôm nay.

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng Ban liên lạc Cựu TNXP N237, Ban Xây dựng 67 Trường Sơn dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm Ngã ba Dân Chủ.

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong N237, Ban Xây dựng 67 Trường Sơn cho biết, Trường Sơn là nơi gắn bó với tuổi trẻ của nhiều thế hệ thanh niên xung phong. Vì vậy, hằng năm ban liên lạc đều tổ chức các hoạt động trở về chiến trường xưa, dâng hương tưởng niệm và tri ân những đồng đội đã anh dũng hy sinh. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Đoàn dâng hương tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Ngã Ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Những nén hương rồi sẽ tàn theo thời gian, nhưng ngọn lửa tri ân sẽ mãi được gìn giữ trong trái tim mỗi người Việt Nam. Quá khứ hào hùng của Trường Sơn tiếp tục soi sáng hiện tại và tương lai, để những cống hiến, hy sinh của các thế hệ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến mãi được khắc ghi trong lịch sử dân tộc, trở thành động lực bồi đắp lòng yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tiến Dũng