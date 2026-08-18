Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật năm 2026

Chiều 18/8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 có 3 hoạt động cấp quốc gia gồm: Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Chương trình bình chọn, vinh danh và khen thưởng “Gương sáng pháp luật” năm 2026; Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, đây là dịp tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần thúc đẩy tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946-9/11/2026) - bản Hiến pháp đặt nền móng cho nền lập hiến, lập pháp của nước nhà.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay được định hướng tổ chức với quy mô sinh động, thiết thực hơn, với các hoạt động phong phú, đa dạng và có ý nghĩa. Trong đó, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhằm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, đây cũng là một trong những hình thức thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia-một trong những nền tảng số về pháp luật dùng chung đang được xây dựng.

Chương trình bình chọn, vinh danh “Gương sáng pháp luật” đã trở thành một trong những hoạt động có uy tín và sức lan tỏa sâu rộng, nhằm tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật trên các lĩnh vực.

Chương trình lần này được mở rộng về phạm vi, quy mô và nâng lên thành cấp bình chọn quốc gia, thay vì chỉ thực hiện trong phạm vi Bộ, ngành Tư pháp như trước đây. Đây cũng sẽ là một hoạt động chính thức, thường niên của Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các bộ, ngành, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố tổ chức xét chọn các tổ chức, cá nhân theo đúng quy chế, thể lệ, tiêu chí và điều kiện do Ban Tổ chức đề ra. Việc xét bình chọn, vinh danh, khen thưởng phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công bằng và đúng quy định.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Cù Thu Anh đã phát động Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật.

Cuộc thi được chia thành 6 tuần thi, bắt đầu từ 0 giờ ngày 20/8/2026 và kết thúc vào 24 giờ ngày 3/10/2026.

Hằng tuần, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các thí sinh có kết quả cao nhất để trao giải thưởng tuần. Sau khi kết thúc cuộc thi, các thí sinh có thành tích xuất sắc nhất trong toàn bộ thời gian dự thi sẽ được xét trao giải chung cuộc.

Nội dung thi tập trung vào Hiến pháp năm 2013; các văn bản pháp luật mới ban hành, thông qua, có hiệu lực trong năm 2025, 2026 liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Bên cạnh đó là những nội dung thiết thực trong kỷ nguyên số như định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến, an toàn thông tin mạng, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giao dịch điện tử, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và tài sản số...

Dự kiến, việc bình chọn được thực hiện trong tháng 10 và vinh danh vào tháng 11/2026 tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam./.

Theo TTXVN