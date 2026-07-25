Cựu Thanh niên xung phong N237 Thanh Hóa tri ân các Anh hùng liệt sĩ trên tuyến lửa Trường Sơn

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), từ ngày 23 đến 25/7, Ban liên lạc Đội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) N237 Thanh Hóa tổ chức hành trình về nguồn, thăm lại chiến trường xưa trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Các Cựu TNXP N237 thắp hương tri ân đồng đội an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh niên xung phong Vạn Lộc, tỉnh Quảng Trị.

Đội TNXP N237 được thành lập từ lực lượng thanh niên tỉnh Thanh Hóa, điều động vào tuyến lửa Quảng Bình, Quảng Trị để bổ sung cho Ban Xây dựng 67 Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Với nhiệm vụ mở đường, bắc cầu, san lấp hố bom, bảo đảm giao thông trên tuyến đường 16A - một trong những tuyến vận tải chiến lược nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn - các cán bộ, đội viên TNXP đã góp phần giữ vững mạch máu giao thông, bảo đảm chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam, làm nên những trang sử hào hùng của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Cựu TNXP N237 thăm lại các cung đường lịch sử tại Trường Sơn.

Trong hành trình 3 ngày, đoàn đã thành kính dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TNXP Vạn Ninh, Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Ấp, thuộc Ban Xây dựng 67, Trường Sơn.

Đoàn cũng trở lại nhiều địa danh lịch sử trên tuyến đường Trường Sơn như đường 16, đường 10, đường 12 và đường 20 Quyết Thắng - những cung đường từng ghi dấu sự cống hiến, hy sinh của lực lượng TNXP trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Đội TNXP N237 dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại hang Tám Cô, đường 20 Quyết thắng.

Bên cạnh hoạt động tri ân, đoàn đã đến thăm, tặng quà, giao lưu với Nhân dân, chính quyền địa phương và các đơn vị từng gắn bó với lực lượng TNXP N237.

Những cuộc gặp gỡ thắm tình đồng chí, đồng bào đã góp phần thắt chặt tình cảm, tiếp nối truyền thống nghĩa tình trên mảnh đất từng oằn mình trong bom đạn.

Đoàn trao quà cho người dân, chính quyền và các đơn vị từng gắn bó.

Trở lại chiến trường xưa, các cựu TNXP không khỏi xúc động khi hồi tưởng những năm tháng tuổi trẻ đầy gian khó nhưng vô cùng vẻ vang. Trên những cung đường từng hứng chịu mưa bom, bão đạn, biết bao cán bộ, đội viên TNXP đã kiên cường bám trụ, ngày đêm mở đường, bảo đảm giao thông, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những ký ức ấy không chỉ là niềm tự hào của một thế hệ mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Đoàn thăm lại các trọng điểm trước đây từng công tác và chiến đấu.

Hành trình về nguồn của Đội cựu TNXP N237 không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và đồng đội đã anh dũng hy sinh, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Những chuyến trở về chiến trường xưa sẽ tiếp tục là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm của các thế hệ đối với quê hương, đất nước.

Tiến Dũng