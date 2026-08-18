Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND, ngày 18/8/2026, công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn.

Điểm sạt lở đất tại bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn. Ảnh: Đình Giang.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 5/8/2026 đến ngày 7/8/2026, trên địa bàn xã Quan Sơn đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng và xuất hiện cung sạt trượt tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn, có nguy cơ mất an toàn về người và tài sản đối với các hộ dân và các cơ quan, cụ thể:

Khu vực sạt lở tại bản Thanh Sơn (Khu vực Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn): Khu dân cư nằm phía bên phải tuyến Quốc lộ 217 hiện có 17 hộ/60 nhân khẩu sinh sống và trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, Chi nhánh Dược Quan Sơn; hiện trạng có 3 hộ gia đình bị hư hỏng lún sụt nhà cửa, 1 khu nhà xưởng bị sụt lún nền và tường, 2 hộ dân và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn đang bị khối lượng đất sạt trượt ép, gây nứt tường sau nhà, công trình phụ của nhà dân, các hộ gia đình khác có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp; đường bê tông nối từ QL.217 đi vào khu dân cư phía sau đã sạt trượt, hư hỏng hoàn toàn; chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 17 hộ dân/60 nhân khẩu bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Khu vực sạt lở phía sau nhà ở các hộ dân bản Thanh Sơn dọc đường vào khu bãi bắn của huyện Quan Sơn cũ: Khu dân cư hiện có 8 hộ/34 khẩu sinh sống; hiện trạng sườn đồi phía giáp khu dân cư bị sạt một phần, đất đá sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến công trình kiến trúc của 3 hộ dân. Vị trí từ khu vực nhà dân tới đỉnh sạt có chiều cao trung bình khoảng 22m, phạm vi sạt quanh đồi (hình cánh cung) có chiều dài khoảng 40m; chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 3 hộ/08 nhân khẩu bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Diễn biến sạt lở tại các khu vực nêu trên có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa lớn xảy ra.

Đối với các biện pháp cấp bách trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Quan Sơn tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn số 16422/UBND-NNMT ngày 08/8/2026 và số 16554/UBND-CNXD ngày 10/8/2026, cụ thể:

Cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, rào chắn, bố trí lực lượng trực 24/24h tại khu vực sạt lở, không để người, phương tiện, vật nuôi đi vào; theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai, kịp thời thông tin cho người dân chủ động ứng phó; chủ động sơ tán, di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, không cho quay lại khi chưa bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người; bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân nơi sơ tán; triển khai “bốn tại chỗ”; chủ động đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng; tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên báo cáo theo quy định.

Chủ động triển khai các chính sách của Nhà nước về khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 6706/SNNMT-TL ngày 5/5/2026.

Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể UBND xã Quan Sơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1 Điều này khi nhận được đề nghị của địa phương với thời gian nhanh nhất theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa có trách nhiệm thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp nêu trên để người dân và các tổ chức, cá nhân liên quan biết, chủ động phòng tránh.

Các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài, giao UBND xã Quan Sơn trên cơ sở giải pháp xử lý sơ bộ và dự kiến kinh phí của Sở Xây dựng tại Công văn số 9679/SXD-QLHT ngày 16/8/2026; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện xử lý khắc phục sự cố sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư nêu trên, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật, gửi về Sở Tài chính để xem xét, tham mưu trước ngày 22/8/2026.

Rà soát, xác định cụ thể các hộ dân không thể ổn định tại chỗ, phải thực hiện bố trí tái định cư tại nơi ở mới (lưu ý phải có ý kiến đồng thuận bằng văn bản của các hộ dân); trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp cụ thể, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, hướng dẫn, tham mưu trước ngày 25/8/2026.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của UBND xã Quan Sơn; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sự cố sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/8/2026.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của UBND xã Quan Sơn, khẩn trương hướng dẫn UBND xã Quan Sơn triển khai thực hiện theo đúng quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) trước ngày 31/8/2026.

Giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Quan Sơn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm theo đúng quy định.

NM