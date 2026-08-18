Xử lý nghiêm việc tăng giá vé vận tải bất hợp lý và trục lợi dịp nghỉ 2/9

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cục quản lý chuyên ngành; sở xây dựng các tỉnh, thành phố; doanh nghiệp vận tải tăng cường công tác vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026.

Nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 . (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện vận tải phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là vận tải hành khách kết nối với các ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu, tuyệt đối không để hành khách không có phương tiện vận chuyển; tăng cường kiểm tra, xử lý việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo đúng quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc; kịp thời xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn, ùn tắc và các đoạn tuyến đang thi công, sửa chữa; phối hợp phân luồng, điều tiết tại các tuyến, nút giao, cửa ngõ đô thị và đầu mối giao thông có lưu lượng tăng cao; tăng cường cảnh báo tại các tuyến miền núi, khu vực đèo dốc, trơn trượt, sương mù, tầm nhìn hạn chế.

Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp đường sắt xây dựng phương án tăng chuyến, tăng cường năng lực vận chuyển phù hợp với nhu cầu; tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn chạy tàu, an toàn tại nhà ga, đường ngang và các vị trí có nguy cơ cao; chủ động phương án xử lý sự cố, thiên tai, gián đoạn chạy tàu và kịp thời thông tin cho hành khách.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn tại cảng, bến, bến khách ngang sông và trên các tuyến vận tải hành khách; chỉ đạo bảo đảm năng lực vận chuyển đối với vận tải đường thủy nội địa, hàng hải, nhất là các tuyến du lịch và tuyến từ bờ ra đảo; theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, thủy văn, kịp thời hạn chế hoặc đình chỉ hoạt động khi không bảo đảm điều kiện an toàn.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ chủ động phương án khai thác, tăng chuyến phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng và điều hành bay; bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, chất lượng phục vụ; hạn chế chậm, hủy chuyến do nguyên nhân chủ quan và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với hành khách khi chuyến bay thay đổi.

Sở xây dựng các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng của ngành Công an và chính quyền địa phương tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả chi phí vận tải, phù hợp với biến động giá nhiên liệu, xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện; chủ động nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trong bối cảnh chi phí nhiên liệu thường xuyên biến động.

Các sở xây dựng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, hoạt động du lịch trên đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông, dọc tuyến đường thủy nội địa và tại các nhà ga, sân bay, bến xe, cảng biển, cảng, bến thủy nội địa.

Ngoài ra, sở xây dựng địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cước vận tải, thực hiện nghiêm việc kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe và bán đúng giá vé theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý và trục lợi.

Các hãng hàng không, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay, chuyến tàu phục vụ trong các ngày cao điểm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay, an toàn đường sắt; hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong dịp cao điểm trước/sau kỳ nghỉ lễ.../.

Theo TTXVN