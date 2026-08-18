Trung đoàn 151 Hải quân bàn giao nhà "Đại đoàn kết” tại Thanh Hóa

Ngày 18/8, tại xã Hoằng Tiến, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao nhà "Đại đoàn kết” cho cháu Nguyễn Quốc Huy.

Ngôi nhà được hoàn thiện khang trang, kiên cố với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, giúp gia đình cháu Huy có nơi ở ổn định.

Công trình được Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Trung đoàn 151 hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo của Quân chủng.

Từ nguồn hỗ trợ ban đầu này, ngôi nhà mới được hoàn thiện nhờ tinh thần “tương thân tương ái”, sự chung tay, góp sức của anh em, bạn bè, các đoàn thể, dòng họ và Nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Trường Lâm, đại diện Chỉ huy Trung đoàn 151 Hải quân khẳng định công trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình quân dân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với Nhân dân; tiếp thêm động lực để cháu Huy vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Từ nghĩa tình của người lính Hải quân đến sự chung tay của cộng đồng, ngôi nhà không chỉ là mái ấm kiên cố mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình quân dân, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và truyền thống “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.

Thanh Hiếu (CTV)