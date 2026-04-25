Thân thiện trong dịch vụ, an toàn trong hành trình

Sẵn sàng cho mùa du lịch 2026, phường Sầm Sơn không chỉ chỉnh trang hạ tầng mà còn siết chặt quản lý dịch vụ với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Từ quy định cụ thể đối với từng loại hình kinh doanh đến nâng cao ý thức người dân, tất cả đang hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh và an toàn trong từng hành trình của du khách.

Du khách trải nghiệm biển Sầm Sơn trong không gian an toàn, thân thiện.

Siết chặt quản lý để nâng tầm dịch vụ

Không đợi đến cao điểm mùa hè, ngay từ tháng 3, phường Sầm Sơn đã chủ động ban hành các phương án và kế hoạch nhằm quản lý toàn diện hoạt động du lịch trên địa bàn. Đây được xem là bước chuẩn bị sớm, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, hạn chế tối đa những tồn tại từng gây bức xúc cho du khách.

Các phương án, kế hoạch tập trung vào những nội dung cốt lõi như quản lý giá dịch vụ, sắp xếp lại không gian kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kiểm soát phương tiện vận chuyển khách... Điểm đáng chú ý là các quy định năm nay được cụ thể hóa hơn, đi kèm chế tài xử phạt rõ ràng. Theo đó, các hành vi như chèo kéo khách, bán hàng rong, không bán theo giá niêm yết, gây mất trật tự công cộng... sẽ bị xử lý nghiêm. Quan điểm của phường rất rõ ràng, chỉ khi chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe thì ý thức kinh doanh mới được nâng cao bền vững.

Một trong những nội dung được siết chặt là hoạt động vận chuyển và dịch vụ hỗ trợ du khách. Các phương tiện phải hoạt động đúng quy định, người phục vụ phải có nhận diện, tuân thủ quy tắc ứng xử, không gây phiền hà cho du khách. Đối với dịch vụ nhiếp ảnh, chỉ được hoạt động khi đã đăng ký, phải niêm yết giá công khai, chụp ảnh trên cơ sở tự nguyện, tuyệt đối không ép buộc hay cản trở du khách tự chụp ảnh.

Cùng với đó, phường cũng tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn quy mô lớn, gắn với bộ quy tắc ứng xử trong du lịch. Nội dung không chỉ dừng lại ở phổ biến quy định mà còn mang tính đối thoại, trao đổi thẳng thắn về những tồn tại, hạn chế và các lỗi vi phạm thường gặp, qua đó nâng cao nhận thức và kỹ năng phục vụ.

Đáng chú ý, các nội dung tuyên truyền, quy định được niêm yết công khai tại những nơi dễ thấy, dễ tiếp cận, giúp người dân và du khách cùng giám sát. Cách làm này vừa nâng cao tính minh bạch, vừa tạo áp lực tự điều chỉnh đối với các cơ sở kinh doanh.

Song song với công tác quản lý, phường Sầm Sơn cũng chú trọng nâng cấp, hoàn thiện các khu vực dịch vụ trọng điểm. Các khu kinh doanh được chỉnh trang đồng bộ về biển bảng, ngành hàng; một số khu vực được cải tạo cảnh quan, bổ sung cây xanh nhằm nâng cao chất lượng không gian phục vụ. Tuy nhiên, đi kèm với đó là yêu cầu bắt buộc về đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong quá trình kinh doanh.

Xây dựng hình ảnh điểm đến từ những điều nhỏ nhất

Nếu sự thân thiện tạo nên ấn tượng ban đầu, thì yếu tố an toàn chính là nền tảng để giữ chân du khách. Năm 2026, Sầm Sơn tiếp tục xác định đảm bảo an toàn là nhiệm vụ xuyên suốt trong mọi hoạt động du lịch. Trên bãi biển, tình trạng bán hàng rong - một trong những nguyên nhân gây mất mỹ quan và tiềm ẩn rủi ro cho du khách bị nghiêm cấm hoàn toàn. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, với mức xử phạt kinh tế đủ mạnh để tạo sự chuyển biến về ý thức.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự được triển khai đồng bộ, từ khu vực bãi biển, quảng trường, tuyến phố du lịch đến các điểm lưu trú. Các tổ công tác hoạt động thường xuyên, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho du khách.

Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cũng được đặt lên hàng đầu. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải tuân thủ nghiêm các quy định về nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản; đồng thời thực hiện thu gom, xử lý rác thải đúng quy định, không xả thải tùy tiện, góp phần giữ gìn cảnh quan chung.

Không chỉ dừng ở biện pháp hành chính, Sầm Sơn còn chú trọng xây dựng ý thức cộng đồng thông qua tuyên truyền, vận động. Bộ quy tắc ứng xử trong du lịch được phổ biến rộng rãi, trở thành “chuẩn mực chung” cho cả người dân và doanh nghiệp. Cách tiếp cận này không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn quy định mà còn tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Khi người dân nhận thức đúng và đầy đủ, họ sẽ trở thành lực lượng quan trọng góp phần giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương.

Một định hướng đáng chú ý khác là sau mùa hè, Sầm Sơn sẽ xây dựng đề án phát triển du lịch bốn mùa, thay vì chỉ tập trung vào những tháng cao điểm. Mục tiêu là đa dạng hóa sản phẩm du lịch, để du khách không chỉ đến tắm biển mà còn trải nghiệm văn hóa, tham quan di tích, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng các dịch vụ giải trí phong phú. Việc mở rộng không gian và thời gian du lịch không chỉ giúp giảm áp lực mùa vụ mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm, từng bước khẳng định vị thế của Sầm Sơn trên bản đồ du lịch quốc gia.

Trao đổi về định hướng phát triển du lịch, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Sầm Sơn nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định xây dựng hình ảnh du lịch Sầm Sơn không chỉ bằng những công trình lớn mà bắt đầu từ những việc rất nhỏ, từ cách ứng xử, phục vụ của từng người dân, từng hộ kinh doanh. Du khách có thể chi tiêu nhiều tiền, nhưng điều họ cần nhất là sự thoải mái, minh bạch và tôn trọng”.

Theo ông Tuấn, việc ban hành các phương án quản lý, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm chỉ là một phần. Quan trọng hơn là thay đổi nhận thức, xây dựng văn hóa kinh doanh du lịch bền vững. Khi mỗi người dân đều ý thức được vai trò “đại sứ du lịch” của mình, thì hình ảnh điểm đến sẽ được nâng lên một cách tự nhiên và lâu dài. “Chúng tôi không cấm phát triển dịch vụ, nhưng mọi hoạt động phải đặt trong khuôn khổ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách. Phường sẽ tạo điều kiện tối đa cho người dân làm ăn, nhưng đồng thời cũng kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung”, ông Tuấn khẳng định.

Bài và ảnh: Trần Hằng