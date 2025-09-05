Thầm lặng ươm mầm xanh biên giới

Sáng mùa thu biên giới, trời cao và trong hơn. Nghe tiếng còi hiệu lệnh, ngay lập tức cậu bé Giàng A Phành đã bật dậy, gấp gọn chăn màn, vệ sinh cá nhân và ra sân tập thể dục cùng các “bố”, các chú ở Đồn Biên phòng Trung Lý. Đều đặn, đã hơn một năm nay, kể từ khi được đón về làm “con nuôi” ở đồn biên phòng, em đã quen với nhịp sống nơi đây cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với các cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 của các em học sinh tại liên trường xã Trung Lý.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý chia sẻ: "Thời điểm đón Phành về, chân của con bị cọc tre đâm xuyên qua chân, lâu không được chữa trị dẫn đến nguy cơ bị hoại tử, chỉ chậm chút nữa là con phải cưa chân. Biết được tình hình, đơn vị đã đưa em xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để phẫu thuật khẩn cấp. Phành sinh năm 2012, mồ côi cha lúc em được 4 tuổi, mẹ bỏ đi lấy chồng không lâu sau đó".

Tưởng rằng với hoàn cảnh khó khăn đó, cậu bé sẽ không còn được tới trường như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng điều kỳ diệu đã tới, biết được hoàn cảnh khó khăn của em, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý đã đón em về đơn vị làm con nuôi, chăm lo cho em trong tình yêu thương của những người lính. Cũng chính vì cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc của bộ đội biên phòng mà Phành rất chăm ngoan. Từ chỗ còn e dè, lạ lẫm, giờ đây, đồn biên phòng đã trở nên thân quen, gần gũi với em.

"Bước vào năm học mới, đơn vị đã mua xe đạp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục học sinh, quần áo, giày dép, cặp sách đầy đủ để phục vụ công việc học tập của em. Ngoài ra, trong suốt những tháng hè vừa qua, đơn vị đã cử cán bộ kèm cặp Phành ôn tập lại kiến thức để bước vào năm học mới có thể tiếp thu những kiến thức mới nhanh hơn" - Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện cho biết thêm.

Thực hiện phương châm xuyên suốt: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, bằng tình cảm và trách nhiệm, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã nâng đỡ và động viên con em đồng bào biên giới vượt qua khó khăn để vững bước trên con đường tri thức. Chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” đã hỗ trợ 106 cháu học sinh (trong đó có 11 cháu học sinh của nước bạn Lào) với số tiền 500.000 đồng/cháu/tháng; duy trì nuôi 8 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có điều kiện tiếp tục ăn học tại 6 đồn biên phòng.

Ở khu vực biên giới, những đứa trẻ vốn khó khăn trong cuộc sống, đối diện nguy cơ thất học, giờ đây đã có một cuộc sống mới. Với em Giàng A Dơ, ở bản Ón, xã Tam Chung mỗi ngày được đến trường có lẽ là niềm vui lớn nhất lúc này. Cả bố và mẹ em đều vướng vào vòng lao lý do liên quan đến ma túy. Giàng A Dơ hiện sống với ông bà tuổi cao sức yếu, không còn đủ sức lo cho cháu nhỏ, nên Dơ sống cảnh “nay ở nhà này, mai ở nhà khác”. Những người thân thay nhau nuôi dưỡng em. Điều khiến Dơ sợ nhất là không biết đến lúc nào sự học của mình sẽ phải dừng lại.

Thấu hiểu những khó khăn của các em học sinh nơi miền biên viễn, dự án “Cùng nhau nuôi em ở Mường Lát” ra đời vào tháng 9/2022, tạo cầu nối cho 831 học sinh ở 15 điểm trường được “bố mẹ nuôi" hỗ trợ 150.000 đồng/tháng/học sinh. Dự án do Đoàn khối ngân hàng TP Hồ Chí Minh cùng các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tài trợ.

Là một trong những ngôi trường đầu tiên dự án triển khai, thầy Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Chung không khỏi xúc động, bởi những lợi ích mà dự án mang lại. Theo thầy Hùng, Trường Tiểu học Tam Chung có tất cả 7 điểm trường. Điểm trường xa nhất là bản Ón, cách trung tâm xã hơn 20km, với 100% là học sinh người dân tộc Mông. Giờ đây, mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui nhờ dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát”.

Mặc dù chặng đường nối dài sự học nơi vùng biên viễn vẫn còn lắm gian nan, nhưng với sự chung tay, góp sức của chính quyền, Nhân dân và cộng đồng, những em học sinh nơi đây sẽ tiếp tục được cắp sách đến trường, ấp ủ ước mơ về ngày mai tươi sáng hơn.

Bài và ảnh: Hoàng Lan