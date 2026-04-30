Thăm hỏi gia đình có căn hộ chung cư cháy trong đêm

Sáng 30/4, đồng chí Lê Bá Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành cùng đoàn công tác của phường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Quý - hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ cháy vừa xảy ra tại Chung cư Phú Sơn.

Đồng chí Lê Bá Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành cùng đoàn thăm, động viên gia đình có căn hộ chung cư bị cháy.

Lãnh đạo phường Hạc Thành đã chia sẻ, động viên gia đình có căn hộ chung cư bị cháy sớm ổn định cuộc sống; đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư, nhất là tại các khu chung cư, nhà ở cao tầng.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 29/4/2026, vụ cháy xảy ra tại phòng ngủ căn hộ số 2011, tòa CT1, Chung cư Phú Sơn, thuộc địa bàn phường Hạc Thành.

Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có ông Nguyễn Văn Quý cùng vợ và cháu ngoại.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h10 phút tại căn hộ 2011, tòa nhà CT1, Chung cư Phú Sơn, phường Hạc Thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Hạc Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), lực lượng dân phòng và người dân tổ chức chữa cháy, cứu tài sản, phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường. Nhờ triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được khống chế, không lan rộng.

Vụ cháy bắt nguồn từ phòng ngủ của căn hộ, gây hư hại nhiều tài sản.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng gây hư hại nhiều tài sản trong căn hộ và ảnh hưởng đến một số hộ dân xung quanh.

Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Minh Khanh