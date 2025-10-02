Thăm hỏi, chia buồn với gia đình khách hàng TYM bị thiệt hại do bão số 10

Sáng 2/10, đại diện Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) Chi nhánh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình khách hàng không may bị đuối nước do ngập lụt sau cơn bão số 10 (Bualoi).

TYM Chi nhánh Thanh Hóa thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình có nạn nhân bị đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 1/10, trên địa bàn xã Hoằng Phú xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là chị Lê Thị Thúy, sinh năm 1990, ở thôn Sao Vàng 1.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do khu vực thôn Sao Vàng 1 nước dâng cao đột ngột sau mưa lớn kéo dài, trên đường đi làm về gần tới nhà, chị Thúy điều khiển xe mô tô bất ngờ bị sụt xuống hố, trượt ngã và bị nước cuốn trôi.

Tại gia đình nạn nhân, đoàn công tác chia sẻ với nỗi đau, sự mất mát của gia đình khi mất đi người thân, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm thiết yếu với mong muốn giúp gia đình ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn.

Thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cùng nhu yếu phẩm cho gia đình khách hàng TYM bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Tiếp đó, đoàn đã đến 2 hộ gia đình khác là khách hàng của TYM ở cụm 87, thôn Trung Hậu. Đây là 2 hộ có nhà ở bị tốc mái, ngập lụt gây thiệt hại khoảng 30 triệu đồng/hộ. TYM đã trao 500 nghìn đồng/ hộ và một số nhu yếu phẩm.

TYM Chi nhánh Thanh Hóa phối hợp với MTTQ xã Hoằng Phú hỗ trợ nhu yếu phẩm cho Nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, TYM Chi nhánh Thanh Hóa phối hợp với MTTQ xã Hoằng Phú trao 20 thùng mì tôm hỗ trợ các khách hàng của TYM trên địa bàn xã.

Đoàn Thanh niên TYM Chi nhánh Thanh Hóa phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) ra quân hỗ trợ các các hộ gia đình bị thiệt hại dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Ngay sau khi trao quà hỗ trợ, Đoàn Thanh niên TYM Chi nhánh Thanh Hóa đã phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) ra quân hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại do bão dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Việc thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của TYM Chi nhánh Thanh Hóa đối với khách hàng, mà còn kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, góp phần đảm bảo an sinh trong thời điểm khẩn cấp.

Tiến Đông