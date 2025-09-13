Thạch Quảng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Mường

Thôn Đăng Thượng (xã Thạch Quảng) có 153 hộ với 680 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường. Trải qua biến thiên của thời gian, tác động của lịch sử, các thế hệ người dân nơi đây vẫn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Cùng với tiếng Mường được dùng trong giao tiếp hàng ngày, trang phục truyền thống được sử dụng thường xuyên vào các dịp lễ, tết, hội hè, phần lớn các hộ dân nơi đây còn gìn giữ nếp nhà sàn truyền thống.

Trang phục truyền thống được người dân Thạch Quảng lựa chọn tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại địa phương.

Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cùng với sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, một số hộ dân thôn Đăng Thượng đã kết hợp việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Hiện nay, 20 hộ dân trong thôn đã mạnh dạn đầu tư xây dựng, cải tạo nếp nhà sàn truyền thống, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp để làm dịch vụ phục vụ du khách. Nhờ đó, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mường được gìn giữ, phát huy và tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong và ngoài thôn.

Ông Nguyễn Văn Thăng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Đăng Thượng, cho biết: Hằng năm, thôn Đăng Thượng đón từ 150.000 - 200.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhận thấy, du khách mong muốn được trải nghiệm các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường, thôn Đăng Thượng đã thành lập 2 đội văn nghệ phục vụ nhu cầu giải trí của du khách và trao truyền các làn điệu dân ca cho những người trẻ tuổi trong thôn. Khuyến khích các hộ dân có điều kiện đầu tư phát triển du lịch gắn với gìn giữ văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần quảng bá về nét đẹp văn hóa dân tộc, vừa tạo điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Xã Thạch Quảng đã xây dựng, triển khai kế hoạch bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và bản sắc văn hóa Mường nói riêng. Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Mường tới toàn thể Nhân dân. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, phối hợp với các nhà trường triển khai các buổi học ngoại khóa về giữ gìn văn hóa của dân tộc Mường, để học sinh biết và có những việc làm thiết thực gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo sân chơi cho người dân trên địa bàn xã... Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Hiện nay, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” của xã Thạch Quảng hơn 86%; tỷ lệ thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 95%, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,1 triệu đồng/người/năm...

Ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, cho biết: Để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường, thời gian tới, xã Thạch Quảng tổ chức truyền dạy nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian của người Mường, như: dệt thổ cẩm, diễn tấu séc bùa, dân ca, dân vũ. Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn để Nhân dân có nơi sinh hoạt và tổ chức các hoạt động trình diễn văn hóa, văn nghệ. Bảo tồn nếp nhà sàn truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ để tôn vinh, giáo dục bản sắc văn hóa Mường đến thế hệ trẻ.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường