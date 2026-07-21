TDI CONS - Tổng thầu xây dựng nhà máy uy tín tại Việt Nam

Làn sóng dịch chuyển sản xuất và dòng vốn FDI tiếp tục đưa Việt Nam trở thành điểm đến của nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, các chủ đầu tư không chỉ tìm kiếm một đơn vị thi công mà còn cần một tổng thầu có năng lực quản lý, làm chủ công nghệ và đảm bảo tiến độ xuyên suốt dự án. Với gần hai thập kỷ không ngừng tích lũy kinh nghiệm, TDI CONS đang từng bước khẳng định vị thế là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng.

Năng lực triển khai tạo nên khác biệt

Trong xây dựng nhà xưởng, tiến độ, chất lượng và khả năng kiểm soát chi phí luôn là những yếu tố được chủ đầu tư đặt lên hàng đầu. Để đáp ứng yêu cầu đó, tổng thầu xây dựng không chỉ cần kinh nghiệm thực tế mà còn phải sở hữu đội ngũ nhân sự và hệ thống quản lý đủ năng lực triển khai các dự án có quy mô lớn.

Được thành lập từ năm 2009, TDI CONS đã tham gia triển khai hơn 3.000 dự án trong và ngoài nước, từ công trình dân dụng đến nhà máy, khu công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Kinh nghiệm thực tiễn giúp doanh nghiệp am hiểu đặc thù của các dự án công nghiệp, nơi yêu cầu về tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng thi công luôn ở mức cao.

TDI Cons tham gia nhiều dự án yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực triển khai.

Bên cạnh đó, TDI Cons hiện sở hữu đội ngũ gần 1.000 kỹ sư, cử nhân cùng hàng nghìn công nhân kỹ thuật được đào tạo bài bản, cho phép triển khai đồng thời nhiều dự án trên phạm vi cả nước. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu khắt khe của nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước.

Làm chủ công nghệ, tối ưu hiệu quả đầu tư

Song song với năng lực triển khai, TDI CONS xác định công nghệ là yếu tố cốt lõi để nâng cao chất lượng và hiệu quả của mỗi dự án. Doanh nghiệp hiện ứng dụng BIM (Building Information Modeling) xuyên suốt từ thiết kế, thi công đến quản lý dự án với đội ngũ hơn 100 kỹ sư BIM đạt chứng chỉ quốc tế do Autodesk cấp.

Việc áp dụng BIM giúp đồng bộ dữ liệu giữa kiến trúc, kết cấu và hệ thống cơ điện, phát hiện sớm các xung đột kỹ thuật, kiểm soát tiến độ và tối ưu chi phí ngay từ giai đoạn thiết kế. Đối với các dự án nhà xưởng công nghệ cao, nơi hệ thống MEP được tích hợp phức tạp, BIM còn góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả vận hành sau khi công trình hoàn thành.

TDI CONS ứng dụng công nghệ BIM trong thiết kế, thi công, và quản dự án nhằm nâng cao hiệu quả.

Không chỉ tập trung vào công nghệ, TDI CONS còn hướng tới vai trò là đối tác đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời dự án. Với triết lý “Lợi ích của khách hàng - Trách nhiệm của TDI”, doanh nghiệp luôn ưu tiên các giải pháp mang lại hiệu quả đầu tư lâu dài, từ tư vấn phương án triển khai đến tổ chức thi công và bàn giao công trình.

Những nỗ lực này đã góp phần đưa TDI CONS được Vietnam Report vinh danh trong Top 10 Tổng thầu uy tín năm 2026, đồng thời góp mặt trong FAST500 - Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Đây là sự ghi nhận cho năng lực triển khai, hiệu quả vận hành và uy tín mà doanh nghiệp đã xây dựng trên thị trường.

BIM đã trở thành nền tảng cốt lõi quyết định năng lực tổng thầu.

Trong bối cảnh nhu cầu xây dựng nhà xưởng hiện đại tiếp tục gia tăng, TDI CONS định hướng đầu tư mạnh vào công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực tổng thầu. Với kinh nghiệm triển khai hàng nghìn dự án cùng khả năng làm chủ BIM, doanh nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế là đối tác tin cậy của các chủ đầu tư trong và ngoài nước, đồng hành kiến tạo những công trình chất lượng, đúng tiến độ và tối ưu hiệu quả đầu tư.