Taylor Swift tiếp tục “gây bão” với sự kiện chiếu rạp đặc biệt

Nữ danh ca Taylor Swift đang có một cuối tuần vô cùng rực rỡ. Sau khi phát hành album mới “The Life of a Showgirl,” nữ ca sĩ tiếp tục thống trị phòng vé Bắc Mỹ với bộ phim chiếu rạp đặc biệt mang tên “The Official Release Party of a Showgirl ,” thu về khoảng 33 triệu USD chỉ trong 3 ngày chiếu giới hạn (3-5/10).

Nữ ca sỹ người Mỹ Taylor Swift. (Nguồn: AFP)

Theo Exhibitor Relations, đây là lần thứ hai Taylor Swift đạt vị trí số 1 phòng vé, sau thành công vang dội của “ The Eras Tour ” với doanh thu mở màn lên tới 93,2 triệu USD.

“ The Official Release Party of a Showgirl” là một trải nghiệm nghe nhìn kéo dài 89 phút, kết hợp giữa video âm nhạc, cảnh hậu trường và thước phim đặc biệt của album phòng thu thứ 12 của Taylor Swift-The Life of a Showgirl.

“Không nghệ sĩ âm nhạc nào trên thế giới có thể làm được điều này,” chuyên gia David A. Gross từ Franchise Entertainment Research nhận định, đồng thời nhấn mạnh rằng bộ phim chỉ mới được công bố hôm 19/9. Nếu tiếp tục được chiếu, phim hoàn toàn có thể tăng gấp đôi doanh thu.

Theo NBC News, mở đầu phim là MV của ca khúc chủ đề “ The Fate of Ophelia.” Taylor Swift đưa khán giả bước vào thế giới của những vũ công và nghệ sĩ lừng danh, tái hiện 3 giai đoạn nghệ thuật, khắc họa những hào quang, bất cập và thử thách của từng thời đại.

Từ những hình ảnh đậm chất thơ mang hơi thở tiền Raphael, gợi nên vẻ đẹp u buồn và đầy mê hoặc, Taylor Swift tiếp tục dẫn dắt người xem đến với sự lộng lẫy, hào nhoáng của kỷ nguyên Busby Berkeley-nổi bật với những màn vũ đạo công phu và hình ảnh rực rỡ.

Hành trình khép lại trong không gian cổ điển, quyến rũ mang đậm phong cách Marilyn Monroe-biểu tượng sắc đẹp và sự huyền bí của Hollywood vàng son một thuở.

Ở vị trí thứ hai là bộ phim hành động “One Battle After Another” của đạo diễn Paul Thomas Anderson, với 11,1 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu. Bộ phim có sự góp mặt của nam tài tử Leonardo DiCaprio trong vai Bob Ferguson-một người từng nổi tiếng với việc chế tạo chất nổ, nay phải xoay xở làm cha đơn thân giữa vòng xoáy hiểm nguy.

Ở vị trí thứ ba là “The Smashing Machine,” một phim tiểu sử về huyền thoại MMA (Võ thuật tổng hợp) Mark Kerr, do Dwayne “The Rock” Johnson thủ vai. Tuy được đánh giá cao và từng nhận tràng pháo tay 15 phút tại Liên hoan phim Venice, phim chỉ thu về 6 triệu USD, một kết quả khá khiêm tốn.

Những bộ phim ăn khách nhất tại rạp chiếu Bắc Mỹ tuần qua:

1. “The Official Release Party of a Showgirl” - 33 triệu USD

2. “One Battle After Another” - 11,1 triệu USD

3. “The Smashing Machine” - 6 triệu USD

4. “Gabby’s Dollhouse: The Movie” - 5,2 triệu USD

5. “The Conjuring: Last Rites” - 4 triệu USD

6. “Demon Slayer: Infinity Castle” - 3,5 triệu USD

7. “Avatar: The Way of Water” - 3,2 triệu USD

8. “The Strangers: Chapter 2” - 2,8 triệu USD

9. “Good Boy” – 2,3 triệu USD

10. “Kantara: A Legend – Chapter 1” - 1,8 triệu USD./.

Theo TTXVN